La Juventus si sta organizzando in vista della prossima stagione, la dirigenza juventina ha fatto una lista di tutti i possibili colpi in entrata. Da Frattesi a Milinkovic-Savic, gli obiettivi principali.

La Juventus si sta organizzando in vista della prossima stagione

Il calciomercato sta entrando nel vivo e tutte le squadre stanno impostando le trattative per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Uno tra i club più attivi è la Juventus; dato il piazzamento deludente dello scorso campionato, i bianconeri vogliono tornare subito a vincere.

La dirigenza sta pianificando i possibili rinforzi. Diversi, infatti, sono i nomi sul taccuino chiesti da Massimiliano Allegri. Prima però occorre cedere coloro che non faranno più parte del progetto tecnico, in modo da recuperare il tesoretto da dovere reinvestire subito. Almeno in 8 sarebbero sul piede di partenza, ovvero, Rugani, De Sciglio, Alex Sandro, Rabiot, Cuadrado, Kean, Vlahovic e Chiesa. Ufficiale, intanto, l'addio di Angel Di Maria; il Fideo, dopo una sola stagione, saluta i bianconeri per andare al Benfica.

Juventus si valutano gli addi di Vlahovic e Chiesa

Se dovessero arrivare offerte importanti per Dusan Vlahovic, la Juventus potrebbe iniziare a trattare. L'attaccante serbo viene valutato intorno agli 80 milioni, e su di lui ci sarebbe il forte interesse da parte del Bayern Monaco.

Un altro giocatore che dovrebbe lasciare Torino è Juan Cuadrado: il colombiano non prolunghera il rinnovo del contratto. Diversi profili si starebbero seguendo per le corsie esterne: da Timothy Castagne del Liecester a Fabiano Parisi, in forza all' Empoli. Come alternative ci sono Holm dello Spezia e Singo del Torino.

Incerto il destino di Adrien Rabiot. Il francese, in questi ultimi giorni, avrebbe ricevuto un offerta dalla Juventus per il prolungamento del contratto di un anno a 7,5 milioni; la sua risposta dovrebbe arrivare entro 48 ore.

In caso di esito negativo, ci sarebbero pronti 2 nomi per sostituire Rabiot, ovvero Davide Frattesi del Sassuolo e Milinkovic-Savic della Lazio. Per il primo occorrono almeno 35 milioni ma ci sarebbe da battere la forte concorrenza del Milan e dell' Inter. Per il secondo, Lotito vorrebbe almeno 40 milioni, ma la Juventus, per far scendere il prezzo, potrebbe inserire nella trattativa una pedina; si fa con insistenza il nome di Rovella come contropartita per arrivare a Milinkovic.

Da valutare anche il destino di Federico Chiesa. Il giocatore, negli ultimi giorni, avrebbe chiesto un adeguamento del contratto a 8 milioni, cifra ritenuta eccessiva da parte della Juventus. Su di lui c'è l' interessamento da parte del Liverpool.