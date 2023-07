La Juventus ripartirà da Cristiano Giuntoli come nuovo responsabile dell'area tecnica e da Massimiliano Allegri. Il tecnico nonostante le indiscrezioni di mercato che parlavano di una possibile sostituzione è rimasto alla guida della squadra bianconera ed è pronto ad iniziare la nuova stagione con la volontà di ritornare a vincere dopo due stagioni difficili. Ci sarà molto lavoro da fare per Giuntoli, che secondo i rumor che si rincorrono dovrà anche sistemare i rapporti fra diversi giocatori ed Massimiliano Allegri. Come scrive il giornale sportivo a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa gli sarebbe stato promesso che al ritorno alla Continassa non avrebbe più ritrovato Massimiliano Allegri.

Il tecnico invece inizierà la preparazione estiva con la rosa bianconera e per questo sarà importante il lavoro di Giuntoli nel cercare di garantire un equilibrio ed una serenità fra giocatori e tecnico.

Juventus, a Vlahovic e Chiesa sarebbe stato promesso la sostituzione di Allegri

Il giornale Tuttosport di recente ha svelato un retroscena di mercato in merito ad una promessa che sarebbe stata fatta a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa sulla sostituzione di Massimiliano Allegri. Cambio di allenatore che non è arrivato e quindi si ritroveranno tutti l'11 luglio per l'inizio della preparazione estiva. Sarà un lavoro di Giuntoli quello eventualmente di riportare equilibrio e serenità fra le parti.

Se così sarà la partenza di due giocatori diventerebbe una possibilità concreta. D'altronde non mancano le società interessate ai due giocatori. Per Vlahovic si parla di una possibile offerta del Chelsea, con la società bianconera che lo valuta almeno 100 milioni di euro. Per quanto riguarda il nazionale italiano con un'offerta da 60 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera.

Il contratto del giocatore è in scadenza a giugno 2025. Si parla di un interesse di diverse società inglesi.

Il mercato della Juventus

Con la permanenza di Massimiliano Allegri si cercherà di costruire una rosa importante per il tecnico che gli possa garantire di lottare per vincere il campionato. A tal riguardo uno dei nomi graditi dal tecnico sarebbe quello di Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024.

Con un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe approdare nella società bianconera, anche se potrebbero essere inserite delle contropartite tecniche per attutire l'esborso economico. Si parla di Luca Pellegrini, già in prestito alla Lazio nella seconda parte di stagione, e di Nicolò Rovella, acquisto che sarebbe gradito da Maurizio Sarri per il centrocampo.