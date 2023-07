La Juventus è al lavoro per definire le trattative da portare avanti durante l'ultimo mese del Calciomercato estivo. La principale esigenza della società bianconera è quella di alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo. Fra questi spiccano soprattutto i nomi di Denis Zakaria e Weston McKennie. Il primo sarebbe vicino al West Ham per circa 20 milioni di euro, per il secondo invece non sarebbero arrivate offerte e la società bianconera che lo valuta almeno 30 milioni di euro.

Se dovessero partire entrambi i giocatori la Juventus potrebbe puntare su Remo Freuler.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile offerta della società bianconera per il centrocampista svizzero, che nella scorsa stagione si è trasferito dall'Atalanta al Nottingham Forrest per circa 10 milioni di euro. Il giocatore elvetico potrebbe approdare nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto.

Freuler potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo Remo Freuler. Il centrocampista svizzero potrebbe arrivare con le eventuali cessioni di Denis Zakaria e Weston McKennie e qualora permanessero le difficoltà per arrivare a Kessié.

Lo svizzero classe '92 piace a Massimiliano Allegri e a Cristiano Giuntoli, in quanto sul piano tecnico oltre a garantire equilibrio è bravo anche negli inserimenti.

La scorsa stagione con il Nottingham Forrest ha disputato 28 match e potrebbe approdare alla Juventus in prestito con diritto di riscatto.

Remo Freuler ha giocato gran parte della sua carriera professionale in Svizzera prima di trasferirsi dal Lucerna all'Atalanta nel 2016 per circa 3 milioni di euro. Ha giocato per sei stagioni nella società lombarda (entrando anche nel giro della nazionale elvetica), prima del trasferimento al Nottingham Forrest esattamente un anno fa.

Il punto sul resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altre cessioni, non solo per monetizzare, ma anche per alleggerire una rosa che ha un numero di giocatori piuttosto elevato. A tal riguardo si parla anche delle possibili partenze dei giovani Samuel Iling-Junior, Andrea Cambiaso e Koni De Winter.

Dalle loro cessioni la società bianconera potrebbe ricavare complessivamente circa 65 milioni di euro, una parte dei quali potrebbero essere utilizzati in particolare per l'acquisto di due terzini.