La dirigenza dell'Inter starebbe considerando un possibile nuovo acquisto per ampliare la rosa a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi ed il nome nuovo di queste ore di calciomercato sarebbe quello dell'attaccante del Lille, Jonathan David; per provare a convincere il club francese a cedere il giocatore statunitense servirebbero quasi 60 milioni di euro, ma i nerazzurri starebbero studiando alcune strategie per provare il colpo estivo.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Jonathan David dal Lille

L'attaccante statunitense si sarebbe messo in mostra con le sue ottime prestazioni in Ligue1 e sarebbe seguito dai nerazzurri da quasi tre stagioni, con il direttore sportivo Piero Ausilio che sarebbe stato conquistato dalle caratteristiche tecniche del centravanti.

Il valore del suo cartellino fissato dal Lille sarebbe di circa 60 milioni di euro, cifra che i nerazzurri non sarebbero disposti ad investire sul giocatore, ma starebbero valutando nuove possibilità per provare ad aprire la trattativa con il club francese nelle prossime settimane di calciomercato.

La situazione dell'attacco dell'Inter

I nerazzurri sembravano molto vicini a concretizzare il ritorno a Milano di Romelu Lukaku, ma il suo flirt estivo con alcuni dirigenti della Juventus, con i quali avrebbe aperto una trattativa per un suo possibile approdo a Torino, avrebbe definitivamente chiuso le possibilità per un ritorno dell'attaccante, che nel frattempo avrebbe ricevuto anche alcune importanti offerte dall'Arabia Saudita.

Nelle prime settimane di calciomercato i nerazzurri hanno scelto di non rinnovare il contratto a Edin Dzeko, che è passato così a parametro zero al Fenerbahce, firmando un contratto di due stagioni.

Per sostituire l'attaccante bosniaco i nerazzurri hanno puntato su Marcus Thuram, attaccante francese arrivato a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach, dopo il mancato rinnovo contrattuale su pressione dello stesso bomber.

Il suo nuovo contratto con l'Inter prevede uno stipendio di circa 6 milioni di euro netti a stagione e durerà almeno 5 anni in quanto, all'interno della trattativa, gli agenti dei nerazzurri sono riusciti a far inserire nel contratto una clausola rescissoria del valore di circa 95 milioni di euro, valida sia in Italia che all'estero.

Tra le cessioni, potrebbe comparire Joacquin Correa, che piacerebbe molto in Liga, con il Siviglia pronto a mettere sul tavolo una proposta di prestito con diritto di riscatto, che però non sarebbe gradita dalla dirigenza nerazzurra che preferirebbe cedere subito il giocatore a titolo definitivo in questo mercato estivo.