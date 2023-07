Le possibili partenze di Dusan Vlahovic, Denis Zakaria e Weston McKennie potrebbero fruttare alla Juventus una somma di circa 110 milioni di euro. Questo "tesoretto" fornirebbe una solida base per la Vecchia Signora per affrontare nuovi investimenti in entrata.

I possibili investimenti della Juventus in caso di cessione di Vlahovic, Zakaria e McKennie

I calciatori bianconeri che sembrano avere maggiori possibilità di lasciare Torino entro la fine del mercato paiono essere l'attaccante Dusan Vlahovic e i due centrocampisti Denis Zakaria e Weston McKennie.

Se dovessero effettivamente partire tutti e tre, il club potrebbe incassare fino a 110 milioni di euro, che potrebbero consentire ai bianconeri di investire poi adeguatamente sul mercato in entrata.

In particolare a quel punto servirebbe un centravanti: il nome di Romelu Lukaku viene accostato ai bianconeri da ormai due settimane da tutti i giornali sportivi, anche se in un recente video pubblicato sui social il belga ha lasciato intendere che la trattativa difficilmente andrà in porto. In alternativa i bianconeri pensano al canadese Jonathan David.

A centrocampo è ormai conclamato l'interesse del ds Giuntoli per l'ivoriano Franck Kessié, che però in caso di partenza dal Barcellona preferirebbe andare nel campionato inglese, anche se l'assalto al centrocampista del Milan non è ancora terminato da parte della società juventina.

Per quanto riguarda la fascia destra difensiva, il nome che piace è quello di Emil Holm dello Spezia, e l'affare potrebbe chiudersi con una somma di circa 10 milioni di euro. L'alternativa al nazionale della Svezia è Timothy Castagne, che potrebbe lasciare il Leicester per circa 10 milioni di euro. Per quanto riguarda la corsia sinistra, nel caso in cui anche Pellegrini lasciasse la squadra, il nome di Carlos Augusto del Monza è quello che sarebbe seguito dalla società bianconera: la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Infine, la Juventus dovrebbe avere anche risorse per puntellare il settore difensivo (specie se dovessero partire sia Bonucci che Alex Sandro). In questo caso, i nomi sul taccuino della Juve sarebbero quelli di Caio Henrique e Pavlovic.

Le altre possibili cessioni della Juventus

La società bianconera starebbe lavorando anche ad altre cessioni.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile offerta di alcune società inglesi per Samuel Iling-Junior, Koni De Winter e Andrea Cambiaso. La società bianconera valuta il centrocampista laterale inglese circa 25 milioni di euro, mentre gli altri due avrebbero un valore di circa 20 milioni di euro ciascuno.