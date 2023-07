Nelle scorse ore l'attaccante del Chelsea Romelu Lukaku ha parlato a un tifoso dell'Inter, rivelandogli che difficilmente la trattativa per un suo passaggio alla Juventus andrà a buon fine.

Del possibile passaggio del centravanti belga a Torino e dell'eventuale cessione da parte della Juve di Dusan Vlahovic ha intanto parlato in queste ore anche l'ex tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli.

Juventus, Lukaku a sorpresa: 'Non dirò mai forza Juve e non credo che l'affare si farà'

Da giorni sui media si parla di un possibile passaggio di Romelu Lukaku alla Juventus, tuttavia nelle scorse ore l'attaccante belga è stato intercettato da un tifoso dell'Inter, che - incalzandolo sul suo futuro - gli ha fatto rivelare una frase piuttosto chiara.

"Non dirò mai forza Juventus e non credo che l'affare si farà".

Intanto Lukaku attualmente è un "separato in casa" con il Chelsea. Il tecnico dei Blues Mauricio Pochettino ha parlato chiaro ai margini dell'amichevole con il Newcastle: "Non possiamo avere una squadra troppo grande, con giocatori non coinvolti. Creerebbe caos. Servono 24-25 giocatori, giovani inclusi. Mi dispiace davvero perché dovremo prendere decisioni difficili, ma dobbiamo costruire una squadra equilibrata se vogliamo essere competitivi".

Di conseguenza se davvero la trattativa con la Juventus non dovesse andare in porto, allora Lukaku potrebbe presto considerare di nuovo le offerte dall'Arabia Saudita con l'Al Hilal che avrebbe proposto al belga un triennale da 30 milioni di euro a stagione e al Chelsea un conguaglio da 60 milioni di euro.

Prandelli: 'Vlahovic è tecnicamente indiscutibile, non rinuncerei mai ad un calciatore come lui per Lukaku'

Dell'eventuale cessione di Dusan Vlahovic da parte della Juventus a fronte dell'arrivo di Romelu Lukaku in bianconero ha voluto parlare Cesare Prandelli. L'ex tecnico della Fiorentina, intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport ha detto: "Non rinuncerei a Dusan per prendere Lukaku.

Lui e Chiesa sono da 45 gol. Rinunciare a Vlahovic per Lukaku? Assolutamente no. Lukaku mi piace, ma dal punto di vista tecnico e della prospettiva dei due giocatori, io non rinuncerei a Dusan per Romelu. Non so se ci siano delle valutazioni economiche e comunque non spetta a me entrarci. Ma tecnicamente Vlahovic è indiscutibile".

Prandelli, restando in tema Juventus, si è poi voluto concentrare su Federico Chiesa, sottolineando come l'esterno offensivo dei bianconeri non andrebbe considerato come un attaccante ma come un esterno capace di segnare almeno 15 reti e regalare altrettanti assist ai compagni.