Continua a tenere banco la querelle di mercato legata a Romelu Lukaku, che dopo lo stop delle trattative per tornare in nerazzurro e il no alle proposte dall'Arabia starebbe attendendo solo una chiamata dalla Juventus.

Big Rom, in queste ore, è stato casualmente intercettato da un tifoso per strada che gli ha chiesto informazioni sul suo futuro. “Non credo l'affare si farà", ha detto lui. "Non dire mai Forza Juve”, ha replicato il tifoso strappando anche un timido sorriso al belga.

Per bocca dello stesso Lukaku dunque, la trattativa con la Juventus sarebbe ad una fase di stallo.

Il Chelsea avrebbe fretta

Come risaputo nelle scorse settimane la Juventus si è fatta avanti con Lukaku per chiedergli la disponibilità a trasferirsi a Torino. L’arrivo in bianconero di Big Rom sarebbe tuttavia legato solo alla partenza di Dusan Vlahovic che però, complici i persistenti problemi fisici, non ha ricevuto offerte all'altezza del suo spessore.

Per il Chelsea Big Rom sarebbe un esubero, mentre per i bianconeri il serbo sarebbe un giocatore da cui ripartire e una sua cessione potrebbe avvenire solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile. Adesso, però, il Chelsea avrebbe fretta e vorrebbe cedere il belga il prima possibile. Al momento i bianconeri sembrano essere l’unica soluzione gradita a Big Rom, ma senza la cessione dell'ex centravanti della Fiorentina Giuntoli ha ancora le mani legate.

Non convince infatti l'ipotesi di una cessione di Kean o Milik per fare posto a Lukaku, i soldi incamerati non sarebbero sufficienti e non basterebbero per finanziare l'affare con il Chelsea che vuole 40 milioni di euro per liberare il belga.

Non sarebbe da escludere l’ipotesi scambio

Cristiano Giuntoli, qualche settimana fa, ha spiegato che Dusan Vlahovic non è in vendita.

Il direttore sportivo bianconero, però, non si è nascosto e ha sottolineato come davanti ad un’offerta irrinunciabile DV9 potrebbe partire. Per questo motivo, non sarebbe da escludere un'ipotesi di scambio tra Lukaku e lo stesso Vlahovic, anche se pare che nelle ultime ore in seno al club sia cresciuto il partito di quanti vorrebbero trattenere il serbo in bianconero.

Giuntoli continua a lavorare anche alle altre trattative: dopo l'uscita di Arthur continuano i dialoghi con il West Ham per Zakaria, gli Hammers però non si schiodano dai 13 massimo 14 milioni di euro di offerta contro i 20 che vorrebbe la Juventus.

Anche la posizione di Andrea Cambiaso sarebbe in bilico, in caso di offerta da almeno 20 milioni potrebbe partire.