In queste settimane, il Bayern Monaco avrebbe fatto un sondaggio con la Juventus per Wojciech Szczesny. I bianconeri potrebbero anche aprire alla cessione del portiere polacco, visto che ha un ingaggio piuttosto elevato. Al momento, però, sembra difficile che il numero 1 juventino possa lasciare la Vecchia Signora.

Intanto - secondo alcune indiscrezioni - i bianconeri, in caso di addio di Szczesny, potrebbero tornare su un vecchio "pallino", ovvero Gigio Donnarumma.

Possibile 'giro di portieri'

Nelle prossime settimane, potrebbe partire un domino di mercato che coinvolgerebbe alcune big europee.

Infatti, l’Inter, dopo la cessione di Onana, vorrebbe arrivare a Sommer del Bayern Monaco. Il club bavarese, però, non dovrebbe liberare a cuor leggero il suo estremo difensore vista anche l’assenza per infortunio di Neuer. Il Bayern avrebbe quindi già messo nel mirino il sostituto di Sommer e si tratterebbe di Raya. La trattativa con il Brentford sarebbe già avviata anche se non sarebbe vicina alla chiusura. Per questo motivo il Bayern Monaco avrebbe un piano B e sarebbe Szczesny. A quel punto, però, la Juventus dovrebbe cercare un nuovo estremo difensore.

I bianconeri, nelle passate stagioni erano sembrati interessati a Donnarumma, ma l’affare non si è mai concretizzato. Adesso il portiere classe 99 è al PSG e il suo futuro sembra non essere in bilico.

La Juventus, però, potrebbe tornare a bussare alla sua porta e l’ex Milan potrebbe decidere di tornare in Italia, soprattutto dopo la rapina che il giocatore ha subito in Francia qualche tempo fa.

Intrigo di mercato

Qualora il Bayern Monaco facesse sul serio per Wojciech Szczesny, quindi, la Juventus potrebbe contattare il Paris Saint Germain per parlare di Gigio Donnarumma.

Nel frattempo proprio il Psg sarebbe sulle tracce di Dusan Vlahovic e se la Juventus chiedesse informazioni per Donnarumma, a quel punto i transalpini potrebbero tornare alla carica per il serbo. Dunque, per il momento, i bianconeri osserverebbero la situazione senza voler rompere gli indugi. Anche perché peraltro pare improbabile che il portiere della nazionale italiana voglia accettare di trasferirsi in una squadra che in questa stagione non disputerà le coppe europee.

In ogni caso, al momento, quella di Donnarumma per Giuntoli sarebbe solo un’ipotesi visto che il Bayern Monaco non sembra intenzionato ad accelerare per Szczesny.