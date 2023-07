La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a un investimento per provare a portare a Milano il centrocampista dell'Ajax Mohammed Kudus.

Il ventiduenne centrocampista ghanese piacerebbe però anche al Chelsea, che sembrerebbe essere in vantaggio rispetto ai nerazzurri e starebbe ragionando su un'offerta di circa 40 milioni di euro per il giocatore che andrebbe a rinforzare la zona mediana del campo.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Mohammed Kudus dall'Ajax

Il ventiduenne ghanese sarebbe considerato dalla dirigenza nerazzurra il possibile colpo di rinforzo per il centrocampo che mancherebbe a livello fisico, dato che in questa stagione l'Inter non potrà più contare sull'apporto di Roberto Gagliardini, passato al Monza a parametro zero dopo il mancato rinnovo del suo contratto.

La società nerazzurra avrebbe individuato nel centrocampista ghanese dell'Ajax il profilo migliore per alternarsi a centrocampo sulla linea mediana con la funzione di interdizione, ma sul giocatore ci sarebbe anche il forte pressing del Chelsea, che sembrerebbe nettamente avvantaggiato sulla trattativa.

I Blues infatti sarebbero vicini a proporre al club olandese un'offerta di circa 40 milioni di euro per portare il centrocampista in Premier League e probabilmente l'affare se dovesse andare in porto potrebbe andare in questa direzione.

La situazione dell'Inter a centrocampo: fiducia a Calhanoglu, Asllani vice

La dirigenza dell'Inter ha scelto che per il centrocampo della nuova stagione si dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic, passato all'Al Nassr per una cifra vicina ai 18 milioni di euro; il passaggio del giocatore nella Saudi Pro League ha portato ad un contratto di circa 27 milioni di euro di compenso per una durata di tre stagioni.

Il centrocampo nerazzurro in questa stagione sarà affidato dunque all'abile regia di Hakan Calhanoglu, che già nella scorsa stagione ha sostituito egregiamente il centrocampista croato, anche se poi nella finale di Champions League è stato Marcelo Brozovic a porsi davanti alla difesa come titolare. Come primo sostituto del turco ci sarà Kristian Asllani, che per ora è stato confermato dalla dirigenza dell'Inter a centrocampo.

Nelle ultime settimane sono arrivati anche i nuovi acquisti Juan Cuadrado e Davide Frattesi, che si sono uniti al gruppo la scorsa settimana. Il centrocampista italiano è arrivato dal Sassuolo con la formula di prestito con obbligo di riscatto a circa 33 milioni di euro complessivi, mentre il laterale colombiano si è svincolato a parametro zero dalla Juventus e percepirà uno stipendio di circa 3 milioni di euro comprensivi di bonus per una stagione.