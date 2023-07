Nelle scorse ore, il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha parlato a Sportitalia della Juventus, promuovendo il club bianconero come prima antagonista al Napoli per il prossimo scudetto. Delle ambizioni del club bianconero hanno parlato anche gli ex calciatori Stefano Impallomeni a TM WRadio e Fabio Cannavaro a Radio Crc tutti concordi sulle possibilità dei bianconeri di lottare per lo scudetto.

Juve, Criscitiello esalta i bianconeri: "Allegri può concentrarsi per lo scudetto"

Il giornalista sportivo Michele Criscitiello è tornato a parlare della Juventus e di quelli che potrebbero essere gli obiettivi della prossima stagione dei bianconeri.

"Chi dà per morti i bianconeri commette un grande errore. Per me, la Juventus, sarà il pericolo principale per i campioni in carica", cosi ha esordito ai microfoni di Sportitalia Criscitiello, che poi è ritornato sul tema Juventus aggiungendo: "La Juventus non è scarsa. Squadra competitiva e avendo una sola competizione Allegri potrà concentrarsi sull’obiettivo principale: lo scudetto. Ce la può fare. Anche perché Giuntoli è un ottimo direttore sportivo". Criscitiello ha poi spostato il suo discorso sul Milan, sottolineando come l'idea della società rossonera sarebbe quella di cedere un pezzo grosso all'anno per poi reinvestire i soldi guadagnati puntellando la rosa. Secondo il giornalista, dunque, i prossimi che rischierebbero il posto a Milanello potrebbero essere uno tra Mike Maignan e Theo Hernandez.

Juventus, Impallomeni: "Il club bianconero punterà dritto al campionato"

Anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato della Juventus e dei possibili obiettivi a cui i bianconeri potrebbero aspirare nella prossima stagione. "Il sorriso di Pogba è un indizio. Vedo che c'è un clima disteso, differente rispetto a prima. Se recuperano metà del Pogba di prima credo che andrebbe già molto bene.

È una Juventus libera, da coppe e altri pensieri, e che punterà dritto a vincere il campionato", cosi ha esordito sul tema Juventus Impallomeni ai microfoni di TMW Radio, che poi ha parlato della possibile permanenza in bianconero di Vlahovic dicendo: "Ho visto un Vlahovic su di giri negli USA, l'ho visto su di morale. Non credo che vada via, ma vedremo che succederà".

Juventus, Cannavaro: "I bianconeri, insieme a Milan e Inter, daranno filo da torcere al Napoli"

Infine, anche l'ex calciatore della Juventus, Fabio Cannavaro, ha parlato di quanto potrebbe accadere nella prossima stagione e della lotta allo scudetto che vedrebbe il club bianconero tra le prime pretendenti. "Le due milanesi, insieme alla Juventus, daranno filo da torcere agli azzurri, bisognerà tenere in considerazione il mercato e la partenza di tutte le squadre che ambiscono allo scudetto", cosi ha esordito Cannavaro ai microfoni di Radio Crc che, aggiungendo poi: "Il Napoli è una tra le squadre favorite, ricordiamoci che sono i campioni in carica. Mi intriga molto il Milan perché ha preso calciatori di qualità".