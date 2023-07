Juventus ed Inter sono molto attive sul fronte calciomercato. Le due società vogliono rinforzare le rispettive rose per ritornare in lotta per il Tricolore. Nerazzurri e bianconeri potrebbero così scontrarsi su obiettivi comuni come Carlos Augusto che tanto bene ha fatto nella passata stagione con la maglia del Monza.

Juve-Inter: forte interesse per Carlos Augusto

Le due società italiane sarebbero molto interessate all'esterno brasiliano classe 99, tra i migliori dello scorso campionato. Il Monza non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per cedere uno dei gioielli della rosa a disposizione di mister Palladino.

La Juventus starebbe valutando l'inserimento di qualche contropartita tecnica come Iling-Junior che piace molto al club brianzolo. Inoltre, con la cessione di Luca Pellegrini seguito da diverse squadre italiane ed europee come Lazio e Nizza, la Vecchia Signora avrebbe la possibilità di mettere sul piatto anche una parte in cash.

Anche l'Inter avrebbe mostrato interesse per il 23enne esterno. L'eventuale trattativa con il Monza gira attorno all'addio di Robin Gosens che continua ad essere un obiettivo importante del Wolfsburg. Il club nerazzurro chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro per cedere l'esterno tedesco. Con la cessione dell'ex Atalanta e l'inserimento di qualche calciatore gradito al Monza come Stefano Sensi, la lotta per Carlos Augusto potrebbe così entrare nel vivo.

Inter, si avvicina Sommer. Il Bayern valuta Szczesny

Juventus ed Inter lavorano anche sul fronte portieri, con i nerazzurri che valutano l'acquisto di due estremi difensori mentre i bianconeri potrebbero decidere di lasciar partire Szczescny. Il futuro delle due società potrebbe anche intrecciarsi.

Infatti, i nerazzurri sono in pressing su Yan Sommer, portiere svizzero del Bayern e primo obiettivo per la porta.

Stando alle ultime notizie di mercato, la dirigenza interista avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai 5 milioni di euro per convincere il club tedesco che però continua a chiedere i 6 milioni di euro della clausola rescissoria. L'Inter continua a seguire anche la situazione di Emil Audero che potrebbe lasciare la Sampdoria.

Il futuro di Sommer potrebbe esser collegato a quello di Wojchiech Szczesny che piace proprio al Bayern Monaco. La Juventus non ritiene incedibile il suo numero e prenderebbe in considerazione un'offerta da circa 10-15 milioni di euro. Con l'eventuale addio dell'ex estremo difensore di Roma ed Arsenal, la Vecchia Signora potrebbe ritornare su Marco Carnesecchi, da diversi mesi in orbita bianconera. Solo con un'offerta da circa 25 milioni di euro, potrebbe far cambiare idea all'Atalanta che ritene il portiere dell'Under 21 italiana un perno per la prossima stagione.