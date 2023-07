Cercasi portiere in casa Inter. Dopo gli addii di Samir Handanovic e di Andrè Onana sbarcato al Manchester United, il club nerazzurro è alla ricerca di due portieri che possano garantire sicurezza e personalità al reparto difensivo a disposizione di Simone Inzaghi.

Inter: idea Audero per la porta, Fabbian possibile contropartita

Oltre a Sommer che resta uno degli obiettivi primari dell'Inter [VIDEO], si sta facendo strada la candidatura di Emil Audero, portiere della Sampdoria che è appena retrocesso in Serie B con il club blucerchiato. L'Inter starebbe valutando attentamente il profilo del classe 97 che nelle ultime stagioni ha sempre offerto un rendimento costante.

Il club nerazzurro sarebbe pronto ad intavolare una trattativa con la Samp e mettere sul piatto il cartellino di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 che tanto bene ha fatto nella passata stagione in Serie B.

Audero non è il solo profilo che l'Inter segue per regalare ad Inzaghi un nuovo portiere. Restano in auge anche le candidature di Trubin la cui valutazione di 30 milioni di euro risulta eccessiva per le casse nerazzurre, ed Emiliano Martinez che però resta un punto dell'Aston Villa di Unai Emery che non ha alcuna intenzione di cedere il portiere argentino.

Infine, sullo sfondo restano due profili internazionali di grande esperienza come Keylor Navas ed Hugo Lloris.

Inter: ritorno di fiamma per Chalobah, Idea Toloi per la difesa

Altro snodo cruciale del mercato dell'Inter è rappresentato dall'acquisto di un nuovo difensore che possa ricoprire il ruolo di braccetto a destra nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Sfumato Azpilicueta accasatosi all'Atletico, il club nerazzurro sta sondando altre piste per completare il pacchetto arretrato.

Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Marotta resta quello di Chalobah, talentuoso difensore classe 99 in forza al Chelsea. I Blues non ritengono il 24enne centrale inglese un elemento indispensabile e per questo vorrebbero provare a cederlo in questa finestra di mercato. L'Inter sta osservando questa situazione ma prenderebbe in considerazione solo un acquisto in prestito con diritto di riscatto.

Il club nerazzurro guarda anche in casa Atalanta con il profilo di Rafael Toloi che piace molto soprattutto al tecnico Simone Inzaghi. Una trattativa che però appare complicata vista la volontà del difensore italo-brasiliano di continuare il percorso con la maglia della Dea. Più facile arrivare ad un altro difensore del club bergamasco ovvero Merith Demiral, che non rientra nei piani di Gasperini. L'Inter punterebbe al prestito mentre la Dea vorrebbe monetizzare la cessione dell'ex Juve, valutato attorno ai 20-25 milioni di euro.