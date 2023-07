Dopo un'importante campagna acquisti, è tempo di cessioni in casa Milan. Infatti, il club rossonero è deciso a piazzare diversi calciatori che nell'ultima stagione non sono riusciti a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Stefano Pioli: fra questi ci sarebbero anche Yacine Adli e Charles De Ketelaere.

Le possibili cessioni dei rossoneri: da Adli a De Ketelaere

Yacine Adli potrebbe lasciare il Milan già in questa finestra di mercato. L'ex centrocampista del Bordeaux ha trovato pochissimo spazio nella passata stagione e per questo potrebbe decidere di cambiare aria per rimettersi in gioco.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, su di lui ci sarebbe l'interesse del Siviglia ma anche dell'Eintracht Francoforte. Il Milan chiede una cifra attorno ai 10 milioni di euro per cedere il centrocampista.

Nella stessa situazione pare ritrovarsi Charles De Ketelaere che dopo l'arrivo di Pulisic e Chukuweze, potrebbe avere ancora meno spazio nelle rotazioni di mister Pioli. Il belga ex Brugge sarebbe finito nel mirino del Psv che vorrebbe intavolare una trattativa sulla base di un prestito. Il Milan però vorrebbe monetizzare dalla cessione del trequartista che viene valutato attorno ai 25 milioni di euro.

Inoltre, resta in bilico anche la posizione di Divock Origi. Dopo l'addio di Rebic, anche il belga potrebbe lasciare Milano, visto l'interesse del West Ham per completare il reparto offensivo a disposizione di Moyes.

Altro indiziato a partire è Ballò Tourè, nel mirino di Nizza e Bologna. Con l'eventuale cessione dell'esterno francese, il Milan potrebbe ritornare sul mercato per acquistare un vice Theo Hernandez. Oltre a Calafiori e Rogerio, sarebbero in rialzo le quotazione di Luca Pellegrini che potrebbe lasciare la Juve in questa finestra di mercato dopo il prestito alla Lazio.

Milan, possibile addio per Kjaer: idea Esteve per la difesa

Tra i possibili partenti in casa Milan potrebbe esserci anche Simon Kjaer che nell'ultima stagione ha avuto diverse difficoltà fisiche. L'infortunio al ginocchio e l'esplosione di Malik Thiaw potrebbero indurre il club rossonero a prendere in considerazione delle offerte per l'esperto centrale danese.

In caso di addio da parte dell'ex centrale di Roma e Atalanta, il Diavolo dovrebbe ritornare sul fronte acquisti per completare il pacchetto di centrale a disposizione di mister Pioli. Tra i profili seguiti ci sarebbe anche quello di Maxime Esteve, talentuoso centrale mancino che nella passata stagione si è messo in luce in Ligue 1 con la maglia del Montpellier, la cui valutazione si aggira attorno ai 6-7 milioni di euro.