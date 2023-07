Cercasi attaccante in casa Inter. Con gli addii di Edin Dzeko e Romelu Lukaku, il club nerazzurro è alla ricerca di un altro attaccante che possa completare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi, così da poter competere su tutti i fronti e restare competitivi sia in Italia che in Europa.

Inter, le idee per l'attacco: da Sanchez a Scamacca

Secondo agli ultimi rumor di mercato, il club nerazzurro starebbe prendendo in considerazione un possibile ritorno di Alexis Sanchez. Il cileno ha offerto ottime prestazioni in Ligue ed è stato determinante per il raggiungimento alla Champions League.

Nonostante un ruolo da protagonista, la sua avventura in Francia potrebbe terminare dopo una sola stagione. Infatti, il Nino Maravilla non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo contrattuale con l'OM, con l'Inter che in caso di mancato accordo tra le parti potrebbe decidere di riportare l'ex Udinese in Italia per la sua seconda esperienza in maglia nerazzurra.

Sanchez non è il solo profilo seguito per l'attacco. Infatti, l'Inter tiene sempre sotto osservazione la situazione Scamacca che potrebbe lasciare il West Ham. Il futuro dell'ex Sassuolo è legato a quello di Origi, obiettivo di mercato proprio degli Hammers. Con l'approdo dell'attaccante del Milan in quel di Londra, il club inglese potrebbe decidere di aprire al prestito di Scamacca, con Inter e Roma molto interessate.

Infine, sullo sfondo restano vive le candidature di Folarin Balogun la cui valutazione di 40 milioni resta un ostacolo importante, e di Alvaro Morata. L'Atletico Madrid non fa però sconti e chiede 21 milioni di euro della clausola rescissoria per lasciar partire l'attaccante spagnolo.

Inter, Samardzic sempre più vicino: affare da 25 milioni

Oltre al reparto offensivo, l'Inter valuta un ulteriore colpo per rinforzare la mediana a disposizione di Simone Inzaghi. Infatti, dopo l'arrivo di Davide Frattesi dal Sassuolo, il club nerazzurro sarebbe vicino a completare la trattativa con l'Udinese per Samadzic.

L'Inter è infatti in pole per assicurarsi per le prestazioni del talento friulano, ormai vicino a vestire la maglia nerazzurra.

Dopo aver superato la concorrenza del Milan che ha virato su altri obiettivi come Chukwueze e soprattutto del Napoli pronto al rinnovo di Zielinski, l'Inter starebbe ultimando i dettagli per chiudere la trattativa con l'Udinese.

Secondo le ultime notizie di mercato, si tratterebbe di un'operazione da circa 25 milioni di euro. Una parte di 15 milioni di euro cash più il cartellino di Giovanni Fabbian come parziale contropartita tecnica.