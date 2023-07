Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe pensando di entrare in concorrenza con l'Inter per Folarin Balogun, centravanti statunitense dell'Arsenal valutato circa 40 milioni di euro.

Inoltre, sempre la Juventus starebbe valutando l'acquisto di un esterno destro e potrebbe lanciare un'altra sfida di Calciomercato all'Inter per Emil Holm dello Spezia.

Juventus, il nome nuovo per l'attacco potrebbe essere Balogun

La Juventus avrebbe la necessità di comprare un attaccante e, qualora non fosse possibile sbloccare la trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku, il direttore sportivo Giuntoli potrebbe spostare le sue attenzioni su un nome nuovo, quello di Folarin Balogun.

Il centravanti classe 2001, rientrato all'Arsenal dopo aver vissuto un'ottima stagione in prestito con la maglia del Reims, sarebbe l'obiettivo numero uno dell'Inter che lo starebbe trattando con i Gunners da diverse settimane. Tuttavia, sembra che la Juventus stia monitorando la situazione con l'idea di provare ad inserirsi nell'operazione Balogun, il cui valore di mercato si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra, questa, che i bianconeri potrebbero avere a disposizione se dovessero cedere Dusan Vlahovic ad una tra Paris Saint-Germain e Real Madrid.

La Juventus, in ogni caso, terrebbe altri nomi sotto osservazione per il reparto d'attacco come quelli di Gianluca Scamacca del West Ham e di Alvaro Morata dell'Atletico Madrid.

Per quanto riguarda Morata, i colchoneros per lasciarlo partire vorrebbero una cifra non inferiore ai 21 milioni di euro.

Juventus ed Inter pronte a sfidarsi per Holm

Un altro profilo che potrebbe accendere un duello di mercato fra Juventus ed Inter sarebbe quello di Emil Holm. L'esterno destro svedese, messosi in luce nella stagione 2022-2023 con la maglia dello Spezia, avrebbe una valutazione di 15 milioni di euro.

Questa somma non sarebbe proibitiva né per l'Inter né per la Juventus.

Su Holm, però, si starebbe muovendo anche l'Atalanta. L'imminente cessione di Hojlund al Manchester United consentirebbe ai bergamaschi di avere a disposizione circa 80 milioni di euro da reinvestire sul mercato. Per questo motivo, l'Atalanta potrebbe diventare una concorrente insidiosa per Inter e Juventus nella corsa a Holm.

La Juventus starebbe comunque guardando anche ad altri giocatori per la fascia destra come Benjamin Pavard: il difensore francese vorrebbe lasciare il Bayern Monaco per trovare una squadra che gli garantisca un minutaggio maggiore, ma la sua valutazione resterebbe alta perché sfiorerebbe i 30 milioni di euro.