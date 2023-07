Secondo le ultime di mercato, gli agenti di Alvaro Morata e la dirigenza dell'Inter si sono incontrati nelle scorse ore ma dal colloquio sarebbero emersi dei costi per lo spagnolo troppo elevati. Questa circostanza avrebbe dunque attratto le attenzioni della Juventus, che qualora non riuscisse ad assestare il colpo Romelu Lukaku, potrebbe inserirsi nella corsa per il centravanti dell'Atletico Madrid. Inoltre ai bianconeri per il reparto offensivo piacerebbe anche il nome di Tommaso Baldanzi, trequartista dell'Empoli nel mirino di Benfica e Borussia.

Gli agenti di Morata non avrebbero trovato accordo con la Roma e con l'Inter, ora sullo spagnolo potrebbe piombare la Juve

Alvaro Morata è il nome caldo del momento e dopo che gli agenti del calciatore spagnolo si sono incontrati nella giornata di ieri con il gm della Roma Tiago Pinto, oggi hanno avuto un colloquio con quelli dell'Inter. Da entrambi gli incontri sarebbe emerso che il costo dell'eventuale trasferimento del centravanti di proprietà dell'Atletico Madrid costerebbe troppo, sia per l'ingaggio che lo stesso Morata percepisce annualmente sia per le richieste del club spagnolo, che non vorrebbe far partire il giocatore per meno di 22 milioni di euro.

Ecco dunque che tra le due litiganti potrebbe inserirsi una terza pretendente, la Juventus: il club bianconero, che avrebbe puntato per l'attacco Romelu Lukaku, sarebbe vincolato dalla cessione di uno dei suoi pezzi pregiati e visto che il PSG potrebbe non presentarsi con 70 milioni di euro per Dusan Vlahovic, allora Giuntoli potrebbe a sua volta virare su un profilo decisamente più economico rispetto al belga.

Morata, che ha già vissuto due esperienze nel passato con la maglia della Juventus, avrebbe inoltre l'assoluto benestare di Massimiliano Allegri, che in diverse occasioni ha manifestato il suo apprezzamento nei confronti del centravanti spagnolo.

Juventus, Baldanzi piacerebbe al club bianconero ma sul fantasista dell'Empoli ci sarebbero anche Benfica e Borussia

Per il reparto offensivo, la Juventus non penserebbe solo all'attaccante ma anche ad un trequartista ed il nome nuovo in casa Juve è quello di Tommaso Baldanzi. Il fantasista dell'Empoli, dopo un'annata sotto la guida di Paolo Zanetti ha saputo attrarre l'attenzione della Juve, che forte del buon rapporto con il club toscano, starebbe pensando di investire per assicurarsi uno dei maggiori prospetti del calcio italiano.

Il valore del cartellino di Baldanzi stanziato dal presidente Fabrizio Corsi si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro ed oltre alla Juventus, sul calciatore classe 2003 ci sarebbero anche le attenzioni del Benfica e del Borussia Dortmund.