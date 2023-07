Cristiano Giuntoli ha parlato per la prima volta in conferenza stampa. Il nuovo direttore sportivo della Juventus ha fatto il punto della situazione sulle strategie di mercato dei bianconeri. In particolare l’attenzione è stata puntata sul futuro di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Il nuovo direttore sportivo della Juventus ha spiegato qual è la strategia del club per DV9 e FC7: “Per noi sono incedibili. Poi se arrivano offerte irrinunciabili ci mettiamo seduti e ci pensiamo”. La priorità della Juventus, come ha spiegato Cristiano Giuntoli sarà quella di fare un mercato sostenibile per questo motivo eventuali offerte irrinunciabili saranno valutate: “Non è un segreto che dobbiamo dare una sistematina ai conti”.

Giuntoli si presenta

Il nuovo corso della Juventus è iniziato qualche mese fa e da alcune settimane il quadro dirigenziale si è completato con l’arrivo di Cristiano Giuntoli. Il nuovo direttore bianconero, in una lunga conferenza stampa di presentazione, ha tracciato le linee guida della Vecchia Signora: “L’obiettivo del club, in questo momento, è questo: tornare ad essere competitivi e virtuosi”. Dunque la Juventus vuole tornare al vertice ma per ora il mercato della Juventus è improntato sulle uscite come ha rivelato lo stesso Giuntoli. Il diretto toscano ha poi voluto fare chiarezza in merito alla situazione di Weston McKennie, sottolineando che non è fuori rosa: “McKennie fuori progetto, non so se lo avete sentito sui giornali, noi non lo abbiamo mai detto”.

Dunque, l’americano lavorerà regolarmente con i compagni e farà parte dei convocati che partiranno per gli Stati Uniti tra qualche giorno.

Allegri l’uomo giusto

Nella conferenza stampa di presentazione, Cristiano Giuntoli ha toccato tanti temi e non poteva esimersi dal rispondere ad una domanda su Massimiliano Allegri: “Noi crediamo che Massimiliano sia ancora la persona in grado di portare avanti questo percorso con grande qualità”.

Dunque, il direttore sportivo bianconero ha voluto ribadire la piena fiducia nel tecnico livornese: “Noi siamo sicuri che lui è il più talentuoso di tutti, siamo strasicuri". Adesso, la Juventus lavorerà sul mercato anche se Giuntoli ha sottolineato che adesso si penserà soprattutto alle cessioni. Per il momento, la Juventus sembrerebbe intenzionata a puntare forte su Dusan Vlahovic e Federico Chiesa anche se tutto sarebbe legato ad eventuali offerte.

In ogni caso Giuntoli non ha voluto fissare un prezzo per DV9: “Non parlo di cifre, dipende se arriveranno e quando arriveranno”.

Infine, al ds bianconero è starò chiesto se manterrà la stessa usanza che aveva al Napoli, ovvero sedersi in panchina a vedere la partita: “A me piace molto stare vicino all'allenatore e ai ragazzi, vivere la partita perchè si va a notare delle sfumature e dei dettagli. Credo di non dare disturbo”.