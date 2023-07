Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus e Cristiano Giuntoli starebbero pensando di bloccare Tommaso Baldanzi per 15 milioni di euro e di lasciarlo all'Empoli per maturare un'altra annata.

Il club bianconero inoltre avrebbe messo gli occhi addosso anche a Emil Holm, terzino destro svedese classe 2000 che lo Spezia valuterebbe 15 milioni di euro.

Juventus, Giuntoli starebbe pensando a Baldanzi dell'Empoli: il suo costo si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro

Il nuovo direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli vorrebbe Tommaso Baldanzi.

Il trequartista italiano classe '93 è di proprietà dell'Empoli, dove sotto la guida di Zanetti ha mosso i primi passi in Serie A, mostrando quella qualità che ha generato l'attratto l'attenzione dei bianconeri. Il presidente del club toscano Corsi, in una recente intervista ha sottolineato come il suo desiderio sarebbe quello di trattenere per un'altra annata Baldanzi, ma di fronte alla chiamata di una big come la Juventus, le cose potrebbero radicalmente cambiare. Giuntoli dunque, starebbe studiando l'operazione, con la consapevolezza che la cifra giusta per strappare Baldanzi dall'Empoli si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro. Il piano del ds sarebbe quello di assicurarsi il giovane trequartista, bloccandone il cartellino già da quest'anno, ma lasciandolo a maturare un'altra annata in quel di Empoli.

Facendo cosi Giuntoli eviterebbe eventuali giochi a rialzo che il club toscano potrebbe effettuare in caso Baldanzi fosse autore di una stagione positiva.

La Juventus cercherebbe un esterno sulla destra, Holm sarebbe uno dei nomi considerati

La Juventus oltre ad un trequartista come Baldanzi, starebbe pensando anche a un esterno destro e il nome che piacerebbe a Cristiano Giuntoli sarebbe quello di Emil Holm.

Il terzino dello Spezia rientrerebbe nei parametri dettati dal neo direttore sportivo dei bianconeri, in quanto giovane e dal costo esiguo. La squadra ligure per lasciarlo andare, chiederebbe circa 15 milioni di euro, una cifra che la Juve potrebbe spendere per un giocatore classe 2000.

Oltre ad Holm, la Juve terrebbe comunque d'occhio anche altri profili per il ruolo del terzino destro come Ivan Fresneda e Benjamin Pavard: il primo, attualmente in forza al Real Valladolid avrebbe una valutazione simile a quella di Holm, ossia 15 milioni di euro. Per quanto concerne Pavard invece, il Bayern Monaco lo lascerebbe andare per una somma superiore, circa 30 milioni di euro.