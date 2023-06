Prima le cessioni e poi gli acquisti, senza perdere tempo però. L'Inter è legata agli incassi in questa sessione di mercato e adesso ha fretta perché la trattativa con Frattesi sarebbe ben impostata ma l'inserimento del Milan potrebbe complicarla, e così c'è bisogno di un addio con incasso immediato per chiudere l'affare e portarsi a casa il centrocampista azzurro. A sbloccare l'affare potrebbe essere Marcelo Brozovic che sarebbe sempre più vicino al passaggio all'Al Nassr con i sauditi che sarebbero disposti a far salire l'offerta oltre i 20 milioni in modo da accontentare il club di Zhang.

Soldi freschi poi potrebbero arrivare da Gosens, altri 20 milioni nelle idee nerazzurre, con l'Union Berlino fortemente interessato a riportare in Germania il mancino esploso nell'Atalanta e che a Milano non ha convinto.

Il punto sulla cessione di Onana

Il vero colpo grosso però sarebbe cedere il portiere Onana, grande protagonista dell'ultima stagione, ma sacrificabile per motivi economici. Il numero infatti è arrivato solo un anno fa a parametro zero, quindi qualsiasi cifra ottenuta per l'addio andrebbe a bilancio come plusvalenza. La pista Chelsea sembra essere raffreddata con Pochettino che preferirebbe provare a rilanciare l'estremo difensore spagnolo Kepa.

Ora in pole position ci sarebbe il Manchester United a caccia di un nuovo guardiano dei pali visto che l'era De Gea potrebbe essere ai titoli di coda.

Onana è un obiettivo dei Red Devils, indicato da Ten Hag che con il portiere ha già lavorato all'Ajax e lo ritiene perfetto anche nella gestione del possesso palla essendo molto bravo con i piedi. Nelle ultime ore ci sarebbe anche stato un incontro tra l'agente di Onana e i Red Devils per capire come sviluppare la trattativa.

Secondo le indiscrezioni il Manchester United potrebbe mettere sul piatto quaranta milioni, ancora pochi per l'Inter che ne chiederebbe almeno cinquanta, ma la distanza da limare non sarebbe troppa anche perché alla fine del mercato mancano ancora due mesi e mezzo.

I sostituti di Onana per l'Inter

Nel frattempo Marotta e Ausilio scandagliano il mercato per cercare l'eventuale sostituto.

Perso Vicario, che sembra vicinissimo al Tottenham piombato sul giocatore con l'irrinunciabile, per l'Empoli, offerta da 20 milioni, ora in pole position ci sarebbe l'estremo difensore del Valencia Giorgi Mamardashvili, 22 anni gigante georgiano. La trattativa però non si annuncia semplice perché gli spagnoli vorrebbero 25 milioni di euro e a dimostrazione che fanno sul serio avrebbero già rifiutato l'offerta di un altro club di 20 milioni di euro.

L'alternativa sarebbe Sommer, portiere del Bayern Monaco e della Svizzera arrivata in Baviera a gennaio per sostituire Neuer lo scorso gennaio. L'infortunio del numero uno tedesco è ormai quasi il passato e quindi l'elvetico potrebbe finire a fare il dodicesimo, una possibile occasione da sfruttare per l'Inter.