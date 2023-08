Non solo mercato in uscita per il Crotone dato che nelle ultime ore i calabresi avrebbero iniziato ad accelerare per riuscire ad ufficializzare qualche rinforzo.

Dopo gli addii di Marco Spina (Gubbio) e Gabriele Bernardotto (Giugliano), è giunta anche l'ufficialità della cessione di Agustus Kargbo al Cesena. Da qui si riparte per i nuovi innesti.

Ecco che in entrata gli squali avrebbero sondato il terreno per l'attaccante Dardan Vuthaj, la scorsa stagione prima al Foggia e poi al Novara. Non sarebbe tramontata definitivamente neanche l'ipotesi di arrivo dell'attaccante della Ternana Alexis Ferrante.

Crotone, due nomi per l'attacco

I tifosi del Crotone continuano ad attendere novità per l'attacco.

Dopo diverse cessioni nel reparto avanzato i rossoblù potrebbero ora operare in entrata. L'ultimo nome emerso è quello di Dardan Vuthaj, calciatore reduce da un girone di ritorno della passata stagione disputato con la maglia del Novara. Potrebbe essere lui la punta tanto attesa, un calciatore che ha dimostrato negli ultimi anni di riuscire ad arrivare con continuità al gol. Già lo scorso anno Dardan Vuthaj ha segnato proprio al Crotone nella gara del girone d'andata nella breve parentesi con la maglia del Foggia. Sullo sfondo anche il nome di Alexis Ferrante, calciatore della Ternana che potrebbe partire in questa finestra di mercato.

Crotone, Kargbo al Cesena

Dopo le ufficialità del centrocampista Marco Spina al Gubbio (in prestito) e dell'attaccante Gabriele Bernardotto al Giugliano (titolo definitivo), il Crotone ha ufficializzato anche l'addio dell'attaccante Augustus Kargbo. Per il ragazzo della Sierra Leone una nuova squadra, il Cesena, club con il quale ha stipulato un contratto triennale e con il quale indosserà la maglia numero 10.

In uscita rimangono ora il portiere Paolo Branduani, il difensore Manuel Nicoletti e il centrocampista Theophilus Awua.

Crotone, altri arrivi

Oltre ad un attaccante il Crotone dovrebbe acquistare un difensore. Il nome in voga è quello di Daniel Leo, terzino destro della Juventus Next Gen. Sempre in entrata sembra quasi fatta per la conferma del centrocampista Tomislav Gomelt, attualmente in prova con la squadra rossoblù.

Resta da valutare la posizione dell'altro calciatore in prova, il difensore Vinicius (ex Lazio).

Aumentano inoltre le chance di una conferma per il centrocampista Jacopo Petriccione sceso in campo sia contro il Lamezia Terme che contro il Trebisacce. Si allontana invece un possibile ritorno del difensore Luca Marrone. Il calciatore, attualmente svincolato, ha lasciato Crotone e starebbe trattando con il Lecco. Situazione analoga a quella di Nwankwo Simy (Salernitana), che dopo essere stato accostato al Crotone potrebbe diventare un calciatore del Cosenza.