Nel corso di questa estate, i nomi di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono stati al centro di alcuni rumors di mercato. Adesso che si sta arrivando alle battute finali della campagna trasferimenti, entrambi vanno verso la permanenza alla Juventus. I bianconeri avrebbero ceduto i loro due giocatori solo di fronte ad offerte di irrinunciabili. Ma come ha spiegato Cristiano Giuntoli, nel corso della sua presentazione, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono al centro del progetto della Juventus. In questi mesi, il calciatore classe 97 avrebbe rispedito al mittente alcune offerte provenienti dalla Premier League, ma anche dall‘Arabia.

Infatti, la volontà di Chiesa è quella di rimanere alla Juventus. Per questo motivo, nei prossimi mesi, il club bianconero e il calciatore si siederanno intorno ad un tavolo per parlare del rinnovo di contratto.

Chiesa al centro del mondo Juventus

Federico Chiesa, la scorsa stagione, ha vissuto tante difficoltà legate al recupero dopo l’operazione al ginocchio. Il numero 7 juventino ha fatto fatica a ritrovare la forma dopo la rottura del crociato. Chiesa ha cominciato a stare meglio solo sul finale di campionato. Nella preparazione, però, il giocatore è apparso fin da subito diverso e ha ripreso quella brillantezza che gli è mancata dopo l’infortunio. Lo stesso Massimiliano Allegri ha spiegato che, adesso, Chiesa ha una gamba diversa.

Il numero 7 bianconero ha cominciato la nuova stagione nel migliore dei modi e ad Udine ha aperto le danze portando subito la Juventus in vantaggio. Dunque, Chiesa è tornato al centro del mondo Juventus e vuole trascinare la squadra verso i vertici della classifica. Per questo motivo, la stessa società vuole blindarlo allungando il contratto che va in scadenza nel 2025.

Adesso Chiesa guadagna 6 milioni e in sede di trattativa le parti valuteranno un aumento dell’ingaggio.

Interesse del Genoa per Bonucci

Il futuro di Federico Chiesa sembra essere alla Juventus e le parti sembra intenzionate a protrarre il loro matrimonio. C’è, invece, chi è destinato a chiudere il suo rapporto con il club bianconero.

Infatti, Leonardo Bonucci sarebbe definitivamente fuori dalla Juventus. In questi mesi, il difensore non si è più allenato con la squadra dopo la decisione irrevocabile di metterlo fuori rosa. Adesso su Bonucci ci sarebbe l’interesse del Genoa che avrebbe avviato dei contatti per averlo. Su di lui ci sarebbero anche la Lazio e l’Union Berlino. Adesso il tempo incalza e il difensore dovrà trovare in fretta una nuova squadra per non rischiare di restare per un anno ai margini della Juventus visto che comunque non dovrebbe essere reintegrato in rosa.