La dirigenza dell'Inter starebbe valutando la possibilità di uno scambio a centrocampo per fornire al tecnico Simone Inzaghi un nuovo giocatore come rinforzo sulla linea mediana e l'idea che si starebbe profilando in queste ore sarebbe quella di uno scambio alla pari tra Stefano Sensi e Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, che attualmente sarebbe considerato fuori dal progetto tecnico dei Viola.

L'idea dell'Inter a centrocampo: possibile scambio alla pari tra Sensi e Barak

Entrambi i centrocampisti sarebbero ormai ai margini dei progetti tattici delle loro rispettive squadre e potrebbero cambiare aria nelle prossime giornate di Calciomercato; all'orizzonte si starebbe profilando proprio un possibile scambio alla pari tra i due mediani, un'affare che potrebbe portare giovamento ad entrambi i club.

Barak non è stato schierato nella prima di campionato dall'allenatore Vincenzo Italiano e ciò potrebbe essere un grande indizio di mercato sul giocatore, che sarebbe in procinto di lasciare il progetto fiorentino.

Sul giocatore ci sarebbero anche altri club interessati ma nessuna proposta si sarebbe ancora concretizzata e pertanto potrebbe aprirsi nelle prossime settimane un tavolo di lavoro per il passaggio del giocatore in nerazzurro in cambio di Stefano Sensi.

La situazione dei nerazzurri a centrocampo

Nelle scorse settimane i nerazzurri hanno scelto di non proseguire i colloqui per l'ingaggio di Lazar Samardzic, considerato per diverse giornate vicino ad una firma con l'Inter, poi saltata per problematiche con i procuratori e con i genitori del giocatore.

Nel frattempo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avevano già completato il trasferimento di Davide Frattesi in nerazzurro, con un'accordo con il Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 23 milioni di euro.

Come rinforzo sulle fasce è arrivato Juan Cuadrado, ex Juventus, passato in nerazzurro a parametro zero dopo il termine della sua esperienza in bianconero; anche Carlos Augusto è stato acquisito nelle scorse giornate, portando un importante ricambio sulla fascia sinistra per Federico Dimarco.

Per quanto concerne le uscite, oltre alla cessione di Marcelo Brozovic all'Al Nassr, sembrerebbe esserci la possibilità di una partenza di Denzel Dumfries, che piacerebbe molto in Premier League, con il Chelsea che starebbe riflettendo su un possibile investimento per il laterale olandese.

Dumfries piacerebbe anche nella Liga, con il Barcellona che potrebbe avanzare una proposta per il cartellino del giocatore nelle prossime settimane di calciomercato.