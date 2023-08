Sono ore calde per il mercato estivo del Crotone che opera allo sfoltimento della rosa ma pensa anche ad alcuni acquisti.

Nelle scorse ore il Pescara avrebbe provato un assalto al centrocampista Alessio Tribuzzi mettendo sul piatto il cartellino del centrocampista offensivo Artistidi Kolaj.

Intanto in entrata i rossoblù avrebbero praticamente chiuso per l'arrivo del terzino destro Daniel Leo dalla Juventus Next Gen. In uscita invece mancherebbero solamente le ufficialità per le cessioni di Gabriele Bernardotto al Giugliano e di Augustus Kargbo al Cesena.

Tribuzzi sarebbe incedibile

Tra i calciatori che partiranno da Crotone in questa finestra di mercato non ci dovrebbe essere Alessio Tribuzzi. Il centrocampista, corteggiato dal Pescara, sarà verosimilmente uno dei titolari della squadra allenata da Lamberto Zauli.

Gli abruzzesi per riuscire ad arrivare all'ex Frosinone hanno provato soffrire il cartellino del centrocampista Aristidi Kolaj, già seguito dagli squali lo scorso mese di gennaio, ma il club calabrese avrebbe rifiutato l'offerta.

Crotone, è praticamente fatta per Leo

Il prossimo acquisto del Crotone dovrebbe essere in difesa. Si tratta di Daniel Leo, calciatore ventunenne della Juventus Next Gen. Lo scorso anno ha totalizzato 24 presenze con la maglia del Foggia, sfiorando la promozione in Serie B con i Satanelli.

Ritornato al club bianconero, il calciatore sarebbe ormai a un passo dagli squali.

Con il suo arrivo i rossoblù andrebbero a garantirsi un elemento capace di giocare sulla corsia destra in una difesa a quattro, ma anche di fare il terzo in uno schieramento a tre uomini.

Le altre trattative del Crotone

In attacco dovrà arrivare almeno un attaccante e uno dei nomi percorribili potrebbe essere quello di Alexis Ferrante.

La punta, in rotta con la Ternana, potrebbe lasciare le Fere nelle prossime ore. La pista Crotone sarebbe gradita, anche se il calciatore gradirebbe pure il Foggia.

Per i calabresi pare intanto difficile arrivare a Nwankwo Simy, in uscita dalla Salernitana.

Nessuna novità su Luca Marrone, difensore (svincolato) ancora in cerca di una squadra in categorie superiori.

Va verso la firma sul contratto il centrocampista croato Tomislav Gomelt, attualmente in prova a Crotone ma che già in passato ha vestito per alcune stagioni la casacca rossoblù. Per lui ci sono stati due test positivi negli allenamenti congiunti contro Lamezia Terme e Trebisacce, squadra contro la quale ha anche segnato una rete.