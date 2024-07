Il calciomercato estivo del Crotone potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore. In vista dell'inizio del ritiro estivo in Sila fissato per il 20 luglio la dirigenza calabrese starebbe per concludere alcune trattative avviate già nei giorni scorsi. Ufficializzata la cessione dell'attaccante Giovanni Bruzzaniti al Pineto, il Crotone valuta le richieste giunte per alcuni calciatori. Il Messina, che nei giorni scorsi aveva sondato il terreno per il difensore Giuseppe Loiacono, si sarebbe interessato anche all'esterno Riccardo Spaltro. I calabresi sono anche prossimi all'accordo con il Catanzaro con riferimento ad Andrea Dini e Andrea Sala.

Messina, c'è l'idea Spaltro

Nelle scorse il Messina aveva sondato il terreno per l'acquisto del difensore Giuseppe Loiacono. L'ex capitano della Reggina dopo una sola stagione lascerà gli squali per trovare una nuova collocazione in Serie C. I giallorossi avrebbero inserito il suo profilo nella lista dei potenziali acquisti ma non solo, piace anche l'esterno Riccardo Spaltro. Quest'ultimo è ritornato a Crotone dopo essere stato ceduto in prestito al Potenza, collezionando nel girone di ritorno 8 presenze. Ritornato a Crotone sembra destinato a partire, questa volta a titolo definitivo. Due calciatori del Crotone che potrebbero cosi spostarsi dalla Calabria alla Sicilia, una doppia operazione che sembra difficile ma non impossibile a determinate condizioni.

Crotone, in arrivo Sala

Chi potrebbe vestire la maglia del Crotone nella prossima stagione è l'estremo difensore del Catanzaro, Andrea Sala. La formazione giallorossa avrebbe richiesto al Crotone il portiere Andrea Dini, proponendo uno scambio alla pari di cartellini con il loro calciatore. Un operazione che sembra ben avviata e che potrebbe portare Andrea Dini a salire di categoria giocando in Serie B con il Catanzaro e in senso opposto Andrea Sala a scendere in Serie C giocandosi una maglia da titolare con il Crotone.

Dopo Paolo Branduani, giunto a Crotone dal Catanzaro due stagioni fa, il Crotone potrebbe attingere nuovamente ai giallorossi per il ruolo di portiere.

Crotone, le altre operazioni

Dopo una lunga attesa l'attaccante Giovanni Bruzzaniti ha lasciato nelle ultime ore il Crotone per approdare al neopromosso Pineto. Il calciatore si è legato al club del tecnico Mirko Cudini con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Chi non arriverà a Crotone è invece il centrocampista Christian Acella. Il suo futuro sarà al Giugliano, squadra che ha superato la concorrenza di Crotone e Audace Cerignola. Potrebbe partire invece a titolo definitivo l'attaccante Orazio Pannitteri, destinato a vestire la maglia del Lumezzane squadra che avrebbe superato la concorrenza del Pineto.