In casa bianconera continua a tenere banco la possibilità di cessioni in attacco sul finire del Calciomercato.

Si fa in particolare un gran parlare della possibilità che uno tra Moise Kean e Arkadius Milik lasci Torino per fare spazio a un nuovo acquisto. La punta italiana piace al Siviglia, al Milan e alla Roma (il Fulham si sarebbe invece defilato) con i giallorossi che potrebbero essere interessati anche al centravanti polacco per il quale serviranno però almeno 15 milioni di euro. La valutazione dell'attaccante italiano è invece di circa 30 milioni di euro.

Milik potrebbe lasciare la Juventus per 15 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe dunque valutando la cessione di Arkadius Milik a patto però che arrivi un'offerta da circa 15 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe la Roma, alla ricerca di rinforzi nel settore avanzato.

L'eventuale cessione di Milik, o di Kean, potrebbe agevolare l'acquisto di Alvaro Morata, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro e che rientrerebbe volentieri a Torino per la terza volta in carriera.

In caso di cessione di Kean, per cui il club non sembrerebbe valutare ipotesi di prestito ma solo una cessione a titolo definitivo, la società avrebbe però la liquidità anche per tentare un ultimo assalto a Romelu Lukaku, che avrebbe già un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale da 8 milioni di euro netti l'anno.

Kostic sempre in odore di cessione

Continua ad essere pericolante anche la posizione di Filip Kostic che nonostante un'ottima stagione, la scorsa, in cui sono arrivati 11 assist e 3 gol potrebbe lasciare Torino per fare largo a nuovi innesti.

Tra le ipotesi Luiz Henrique, brasiliano del Betis che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro, e Habib Diarra dello Strasburgo, che ha una valutazione di mercato simile a quella del brasiliano del Betis.

Per volere di Massimiliano Allegri anche uno tra Fabio Miretti e Matias Soulé potrebbero lasciare il club in prestito: Salernitana e Monza sarebbero in prima fale per la mezzala italiana, per l'esterno argentino invece ci sarebbe un interesse del Feyenoord. La cessione a titolo definitivo scatterà solo dietro un'offerta da almeno 20 milioni di euro, soldi che Cristiano Giuntoli potrebbe poi utilizzare per alzare l'offerta al Sassuolo e tentare così di acquistare al fotofinish Domenico Berardi, che continua a spingere per vestire il bianconero.