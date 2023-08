Sono giornate importanti per il calciomercato estivo del Crotone con il club al lavoro sia sul fronte uscite sia in ottica eventuali acquisti. Nelle ultime ore un calciatore rossoblù avrebbe attirato le attenzioni del Pescara, si tratta di Alessio Tribuzzi volto della campagna abbonamenti 2023-2024 del Crotone. Il calciatore sarebbe però fuori mercato e non dovrebbe lasciare la Calabria in questa finestra estiva.

Crotone, offerta per Tribuzzi

Uno dei pochi superstiti dello scorso torneo e testimonial della campagna abbonamenti "Chi vive d'amore", Alessio Tribuzzi sarebbe finito nel mirino del Pescara.

Il sondaggio condotto dai pugliesi avrebbe però portato ad una risposta negativa da parte del Crotone che confida nel suo calciatore anche per questa stagione. Al momento discorso chiuso quindi, anche se da qui al termine del Calciomercato estivo gli abruzzesi potrebbero mantenere l'attenzione alta sul calciatore.

Tribuzzi uomo della ripartenza

Tra i protagonisti della passata stagione il centrocampista Alessio Tribuzzi è uno dei pochi calciatori che hanno preso parte all'inizio della nuova stagione con la maglia del Crotone. Capace di ricoprire più ruoli, rappresenta per il tecnico Lamberto Zauli un uomo prezioso nel suo 4-2-3-1. Nella stagione 2022-2023 di Serie C ha collezionato 39 presenze con 3 reti, partecipando sia alla fase playoff di fine stagione che alle gare di Coppa Italia di Serie C.

Crotone, le altre operazioni

Parlando di possibili entrate, nelle ultime ore ad essere accostati al Crotone sono stati in particolare due calciatori. Si tratta dell'attaccante Nwankwo Simy e del difensore Luca Marrone. Entrambi sono in città per le loro vacanze e in attesa di una nuova collocazione.

La punta nigeriana è fuori dal progetto tecnico della Salernitana ma non ha offerte se non dall'estero, in particolare dalla Turchia.

Per il difensore, attualmente svincolato, si è palesato solamente un interessamento da parte del Lecco in Serie B. L'ipotesi di un loro approdo nella rosa del Crotone potrebbe concretizzarsi solamente in caso di riduzione delle rispettive pretese economiche e ovviamente di mancate offerte dalle categorie superiori.

A livello di uscite invece, dopo la cessione di Iacopo Cernigoi al Rimini la dirigenza rossoblù conta di piazzare in altre squadre almeno cinque elementi fuori rosa. Tra questi Paolo Branduani, Manuel Nicoletti, Jacopo Petriccione e gli attaccanti Gabriele Bernardotto e Augustus Kargbo.