A poco più di una settimana dalla chiusura ufficiale del Calciomercato, Milan e Juventus starebbero pensando ad uno scambio di giocatori, con i rossoneri disposti a cedere Alexis Saelemaekers in cambio di Moise Kean. L'affare last minute potrebbe completare le rispettive rose nel caso in cui rossoneri e bianconeri non riuscissero a raggiungere i propri obiettivi di mercato, con Giuntoli ancora alla ricerca di un esterno destro che dia il cambio a Weah e il Milan desideroso di trovare una prima punta fisica da impiegare per far rifiatare Giroud.

Kean non sarebbe comunque una prima scelta per il Milan dato che i rossoneri sembrano interessati in primis all'attaccante Armando Broja del Chelsea.

L'eventuale trattativa tra i due club pare però frenata dall'allenatore dei Blues Mauricio Pochettino, il quale non sembra molto convinto a privarsi dell'attaccante albanese.

Il Milan pensa a Kean come vice Giroud

Anche durante la seconda esperienza alla Continassa, pare che Kean non abbia mai pienamente legato con l'ambiente della Juventus. Sembra inoltre che l'azzurro non sia mai riuscito ad esprimere pienamente tutte le sue potenzialità, questo nonostante la società bianconera abbia investito 35 milioni di euro per il suo riscatto. A completare il quadro alcune intemperanze caratteriali che sembrano aver minato il rapporto con staff tecnico e tifosi.

Kean potrebbe tentare dunque di rilanciarsi a Milano, non solo diventando il vice Giroud, ma giocando anche la Champions League.

Proprio nella massima competizione europea per club, il giocatore azzurro è sceso in campo per 24 volte, segnando 5 gol e firmando 1 assist. Un bottino di tutto rispetto visto anche la giovane età.

Alla Juve Saelemaekers potrebbe prendere il posto di Filip Kostic

Classe 1999, il nazionale belga può giocare sia come esterno d'attacco sia come terzino destro.

Caratteristiche molto gradite al tecnico Massimiliano Allegri. Saelemaekers può inoltre giocare a sinistra e sfruttare gli inserimenti che gli hanno permesso di segnare 6 gol e firmare 12 assist nelle 111 presenze con il Milan in Serie A. Ad oggi il giocatore belga sembra tagliato fuori dalle gerarchie di mister Stefano Pioli, tanto che il Milan lo avrebbe inserito nella lista delle possibili cessioni.

L'arrivo di Saelemaekers inoltre andrebbe a coprire un'eventuale addio di Filip Kostic. Il giocatore serbo sembra interessare a molti club europei e arabi, su tutti Wolfsburg e Nottingham Forest con la Juve che potrebbe optare per la cessione qualora arrivasse una proposta da almeno 20 milioni di euro.