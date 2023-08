In questi giorni la Juventus si divide tra campo e Calciomercato.

La squadra si prepara in vista degli impegni in campionato mentre il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si occupa di razionalizzare entrate e uscite. Per quanto riguarda le cessioni, il nome in cima alla lista resterebbe sempre quello di Leonardo Bonucci. Lo scontro con il difensore viterbese è totale, tant’è che il club ha deciso di togliergli anche il numero di maglia dato che nella lista ufficiale con le numerazioni del nuovo anno presentata a Lega Serie A il numero 19 di Bonucci non compare.

La società spera di trovare una sistemazione per il difensore viterbese entro il gong del mercato e continua sempre a monitorare il profilo di Domenico Berardi.

Nervi tesi Juve-Bonucci

In merito al caso Bonucci, in settimana si è assistito ad un botta e risposta tra il club bianconero e l’associazione italiana calciatori con l’Aic ad aver chiesto il reintegro di Bonucci e la Juventus a ribadire di aver agito nel rispetto delle regole. Bonucci intanto sarebbe sempre in trattativa con l’Union Berlino, l'accordo tra le parti però non è stato raggiunto.

Anche un altro giocatore di Serie A starebbe andando allo scontro totale con il suo club. Trattasi di Domenico Berardi che ha manifestato la volontà di lasciare il Sassuolo per vestire proprio la maglia della Juventus.

L’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, però l'ha pubblicamente tolto dal mercato ma lui, Berardi, vorrebbe comunque essere ceduto.

Berardi vorrebbe la Juventus

Il desiderio di Domenico Berardi è quello di vestire la maglia della Juventus come del resto evidenziato anche dallo stesso Carnevali.

Negli ultimi giorni, l'esterno offensivo si è allenato da solo in attesa dell'ok per partire per Torino, ok che però per volontà del Sassuolo sarebbe dovuto arrivare entro il 17 agosto: Giuntoli però, secondo quanto raccontato sempre da Carnevali, non avrebbe mai ufficialmente fatto sapere se la Juventus fosse disposta a spendere o meno i 30-35 milioni di euro richiesti dal Sassuolo per lasciar partire Berardi, da qui la decisione di stoppare le trattative anche per mancanza dei tempi adatti a trovare un sostituto sul mercato.

In un primo momento Giuntoli avrebbe provato ad inserire nell'affare il cartellino di uno tra Soulè e Iling-Junior ma il Sassuolo avrebbe risposto picche: 'Abbiamo cambiato già tanto, non possiamo accettare altre contropartite' ha chiarito sul punto sempre Carnevali. Le prossime settimane saranno allora decisive per capire se l'affare si farà o meno.