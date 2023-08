Finisce subito l'avventura del Crotone nella Coppa Italia 2023-2024. Gli squali perdono per 3-1 allo Zini in casa della Cremonese ma resistono per tutta la gara, passando anche in vantaggio con Tumminello, ma cedendo nei tempi supplementari.

Note positive della squadra pitagorica sono le prestazioni offerte in particolare dal portiere Andrea Dini e dall'attaccante Marco Tumminello. La rosa, ricca di calciatori in partenza, potrebbe cambiare volto entro la fine della sessione di trattative estive.

Crotone fuori a testa alta

La gara dello stadio Giovanni Zini era iniziata bene per il Crotone, capace di passare in vantaggio al 7' con una rete di Tumminello.

Al 30' è arrivato il pareggio della Cremonese con un colpo di testa di Afena-Gyan, forse il migliore in campo dei grigiorossi. Gli squali sfiorano nuovamente il gol con una traversa colpita da Bove.

Nella ripresa esce fuori la superiorità della Cremonese che va vicina al vantaggio più volte, vedendosi negare la gioia della rete da alcuni ottimi interventi di Andrea Dini.

Nei supplementari un Crotone con pochi cambi deve attingere ai giovani del settore Primavera. La Cremonese riesce così ad andare in vantaggio al 15' del primo tempo supplementare con Vazquez, chiudendo la gara al al 13' del secondo tempo supplementare con Pickel.

Un Crotone da modellare

La gara di Cremona lascia comunque alcune certezze al tecnico Lamberto Zauli.

I rossoblù potranno contare durante la nuova stagione su calciatori di qualità e quantità come Dini, Tumminello, Bove e Rojas, ma dovranno guardare al mercato estivo per dare profondità ad una rosa attualmente corta.

Prima di tutto le uscite: tra queste Petriccione, Bernardotto, Kargbo, Cernigoi e Branduani. In entrata gli squali potrebbero acquisire un terzino destro, un centrocampista e una punta di categoria.

Da valutare invece la posizione di Nicoletti, Schirò, Crespi e D'Aprile che al momento non sembrano rientrare nei programmi per la nuova stagione.

Crotone, le altre operazioni

In chiave di mercato, in entrata da Salerno è stata rilanciata l'ipotesi di un ritorno in Calabria di Nwankwo Simy con la formula del prestito. A Crotone da diverse settimane è intanto in vacanza il difensore Luca Marrone, altro ex rossoblù, attualmente svincolato e in cerca di una nuova squadra, un'idea anche se a lui guarderebbe il Lecco.

In attacco solamente voci ma nessuna certezza: ci sarebbe Salvatore Caturano del Potenza e al Crotone piace anche Edgaras Dubickas, svincolato dopo la mancata iscrizione del Pordenone in Serie C. Tra i pali non sarebbe tramontata l'ipotesi Alexandru Borbei della Primavera del Lecce.