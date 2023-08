Per il Crotone si avvicina la gara di Coppa Italiacontro la Cremonese. Intanto gli squali sono alle prese con l'allestimento di una rosa competitiva e avrebbero individuato in un "ex" un possibile rinforzo per l'attacco. Si tratta di Edgaras Dubickas, calciatore svincolato dopo la mancata iscrizione del Pordenone. In uscita ci sarebbe il portiere Paolo Branduani che, già seguito dalla Turris, sarebbe ora finito anche sulla lista dei potenziali rinforzi della Lucchese.

Crotone, occhi sul mercato

Nelle ultime ore è stato accostato al Crotone il profilo dell'attaccante Salvatore Caturano del Potenza.

Inoltre gli squali starebbero valutando la possibilità di riportare a Crotone l'attaccante Edgaras Dubickas. La punta, che ha giocato nella Primavera del Crotone nel torneo 2016-2017, sarebbe seguita anche dall'Arezzo e dalla Juve Stabia. Lo scorso torneo con la maglia del Pordenone per il calciatore lituano sono arrivate 35 presenze con 8 reti.

Per il classe 1998 l'eventuale arrivo al Crotone rappresenterebbe un ritorno al passato in una squadra nella quale da giovanissimo non è riuscito a trovare spazio, venendo successivamente ceduto al Lecce.

Branduani, ci pensa la Lucchese

Il portiere Paolo Branduani intanto rimane sul mercato. Il 34enne estremo difensore ex Catanzaro era già stato sondato ad inizio estate dalla Turris.

Negli ultimi giorni a palesare il suo interessamento è stata la Lucchese. In caso di partenza la società rossoblù valuterà la conferma di Gian Marco Crespi o, in alternativa, cercherà un nuovo estremo difensore, che potrebbe essere il giovane Alexandru Borbei del Lecce Primavera.

A conservare la maglia da titolare nella stagione sportiva 2023-2024 sarà comunque Andrea Dini, una delle note positive del Crotone dello scorso torneo.

Crotone, le altre operazioni

I prossimi giorni potrebbero portare alla cessione di Augustus Kargbo. La punta della Sierra Leone è stata messa fuori rosa a fine della scorsa stagione e nei giorni scorsi per lui è arrivata un'offerta concreta da parte del Cittadella in cadetteria, che in questi giorni è valutata dallo stesso attaccante.

In uscita il Crotone proverà a piazzare anche il centrocampista Jacopo Petriccione per il quale il nodo principale è rappresentato dall'elevato ingaggio. Possibile cessione anche per Manuel Nicoletti, mai impiegato lo scorso anno. In partenza rimarrebbero inoltre gli attaccanti Iacopo Cernigoi e Gabriele Bernardotto.