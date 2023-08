Il Crotone esce battuto dalla gara dei 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa. A vincere è la Cremonese (3-1) ma solamente al termine dei tempi supplementari. Una buona prova per i calabresi, anche se conclusa con l'eliminazione dalla competizione. Un KO che non cambia la bontà della prova offerta dalla squadra di Lamberto Zauli, ancora in piena ricostruzione. A separare gli 'squali' dall'esordio in campionato sono circa tre settimane durante le quali la società potrà lavorare al meglio per completare una rosa che dovrà essere quanto più possibile competitiva.

Crotone, Zauli è soddisfatto

A fine gara, ad essersi presentato in sala stampa, è stato un Lamberto Zauli amareggiato per la sconfitta ma soddisfatto della prova offerta dalla sua squadra. "Si è trattato della nostra prima partita ufficiale, venire qui in un campo così bello, in una piazza così e in un campo così bello. Siamo venuti con coraggio, quello che piace a me. Abbiamo provato ad attaccare alti fin quando c'è stata la possibilità di farlo e penso che la squadra abbia risposto bene. Siamo andati vicino al gol più di una volta. Ad inizio ripresa è uscita la Cremonese, abbiamo però superato un momento negativo. Abbiamo avuto un centrocampo ordinato, abbiamo pressato alto, abbiamo disputato 120 minuti alla nostra prima partita ufficiale, sicuramente sono contento anche se prendere quei due gol nel secondo tempo dei supplementari dispiace".

Crotone, testa al campionato

L'allenatore del Crotone ha voluto analizzare il finale della scorsa stagione e puntare l'attenzione su quella che sarà la nuova annata della sua squadra. "La società ha subìto una doppia retrocessione dalla A alla C. Lo scorso anno ha puntato a riportare subito il Crotone in Serie B, allestendo una squadra importante per fare un grandissimo campionato.

Il Crotone ha trovato un Catanzaro fortissimo e impeccabile, nei Playoff non siamo riusciti a vincere. Oggi si riparte con qualche nome in meno rispetto all'anno scorso ma con voglia di essere protagonisti. Dico sempre ai ragazzi di credere in loro stessi, mancano alcune settimane, avremo tempo per sistemarci e ripartire. Mi auguro che questa gara sia servita a ritrovare autostima".

Operazioni di mercato

L'attenzione del tecnico e dei tifosi sarà ora rivolta ai risvolti del mercato estivo. Il Crotone dovrà operare con alcune uscite per liberare alcuni posti nella rosa. Nella gara di Cremona, ad essere esclusi, sono stati diversi protagonisti della scorsa stagione, prossimi alla cessione. Si tratta di Petriccione, Kargbo, Branduani, Nicoletti, Cernigoi e Bernardotto. Da valutare sarà poi il futuro di Crespi, D'Aprile e Schirò. Sulle entrate bocce cucite in casa rossoblù anche se alcuni profili sarebbero già stati individuati e contattati.