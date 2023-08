Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, in un editoriale ha parlato di Juventus, Inter e Milan in ottica scudetto. Il giornalista campano ha affermato che la Juventus sarà una delle candidate alla vittoria del campionato.

Nel suo articolo su Sportitalia.com, Criscitiello ha anche promosso la rosa del Milan, mentre ha espresso qualche dubbio sull'Inter che avrebbe delle grosse lacune in attacco e in difesa.

Criscitiello ha elogiato il lavoro del Milan sul mercato

Nel valutare Juventus, Milan e Inter in vista del prossimo campionato di Serie A, Michele Criscitiello ha espresso una sua preferenza per il Milan in termini di rosa.

Ha apprezzato l'intelligenza e l'innovazione nella costruzione dell'organico, sottolineando come i rossoneri si siano mossi sul mercato con idee e senza spreco di denaro.

Criscitiello ha poi aggiunto che, anche se non dovesse vincere lo scudetto, il Milan ha comunque l'opportunità di dimostrare sul campo di aver operato bene sul mercato. Qualora poi la squadra di Pioli dovesse realmente concorrere per la vittoria del campionato, allora molto probabilmente dal prossimo anno quasi tutti i club di Serie A andrebbero a rivedere il loro mode di agire in sede di Calciomercato.

L'Inter ha bisogno di rinforzi per lottare per il titolo

Passando all'Inter, Criscitiello ha notato che, dopo una buona partenza sul mercato, i nerazzurri sono andati in difficoltà quando c'è stata la rottura con Lukaku.

Il direttore di Sportitalia ritiene che attualmente la formazione di Simone Inzaghi abbia delle lacune pesanti sia in attacco che in difesa. Di conseguenza, se non dovessero arrivare dei rinforzi adeguati, difficilmente si potrebbe inserire nella lotta-scudetto.

Quanto alla Juventus, nonostante sulla carta sembri in ritardo rispetto alle dirette avversarie, Criscitiello l'ha comunque inserita nel novero delle candidate alla conquista dello scudetto.

Il giornalista campano si è detto certo che in queste settimane la rosa verrà ulteriormente migliorata. Inoltre, se Giuntoli e Allegri troveranno il modo per collaborare al meglio, questa potrebbe diventare un'arma in più per i bianconeri per tornare ad essere vincenti.

Criscitiello ha poi evidenziato quanto sarà importante per la Juventus giocare solo una volta alla settimana (dunque senza gli impegni infrasettimanali di coppa) in termini di preparazione atletica della squadra.

Infine, in merito alla corsa al titolo della formazione torinese, ha scritto: "Chi sostiene che la Juventus non sia da scudetto commette un grave errore".

Il mercato della Juventus

La Juventus è chiamata a rinforzarsi ulteriormente sul mercato. A tal proposito, pare che la società bianconera, dopo aver definito alcune cessioni a centrocampo, possa acquistare almeno un nuovo giocatore per la mediana. Piace Habib Diarra dello Strasburgo e pare che ci sia un interesse anche per Khephren Thuram del Nizza.

Per quanto riguarda l'attacco, se dovesse partire Dusan Vlahovic potrebbe arrivare Romelu Lukaku, valutato dal Chelsea circa 40 milioni di euro.