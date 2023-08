La Juventus è al lavoro per definire le operazioni delle ultime settimane di Calciomercato. A tal riguardo fra le esigenze principali della società sembra esserci quella di migliorare la qualità del centrocampo, a maggior ragione se dovessero avvenire alcune cessioni. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe Habib Diarra, francese dello Strasburgo di 19 anni. La sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro, ma sul giocatore ci sarebbero diverse società tedesche e francesi.

La Juventus avrebbe cercato di inserire delle contropartite tecniche ai francesi in prestito allo Strasburgo per attutire l'investimento (come Nonge Boende e Nicolussi Caviglia) ma la società francese vorrebbe monetizzare interamente dalla cessione del cartellino del francese.

IHabib Diarra potrebbe trasferirsi allo Strasburgo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a fare un'offerta allo Strasburgo per Habib Diarra, valutato circa 15 milioni di euro dalla società francese.

Per caratteristiche tecniche e fisiche Diarra sarebbe ideale, perché oltre a garantire quantità è abile anche nell'impostazione di gioco. Inoltre sarebbe un investimento per il presente e per il futuro considerando che è un classe 2004.

Il francese sarebbe uno dei nomi che piace alla società bianconera per rinforzare il centrocampo, ma vengono osservati anche Leon Goretzka e Ryan Gravenberch del Bayern Monaco e Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid.

L'eventuale arrivo di un centrocampista dipende dalle cessioni, a tal riguardo la società bianconera avrebbe definito la partenza di Denis Zakaria per circa 20 milioni di euro.

Lo svizzero si trasferirà al Monaco, si attende solo l'ufficialità della cessione. Intanto diversi giovani dovrebbero lasciare la società bianconera in prestito: Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia, ma anche il neoacquisto Facundo Gonzalez dovrebbero trasferirsi alla Salernitana.

Il punto sul mercato della Juventus

La Juventus valuta altre cessioni importanti, soprattutto per il settore avanzato.

Pare possibile la partenza di Dusan Vlahovic, che piace a diversi club importanti come il Bayern Monaco, Atletico Madrid, Real Madrid e Chelsea. La società bianconera lo valuta almeno 80 milioni di euro.

La Juve potrebbe valutare offerte anche per Arkadiusz Milik.

In entrata invece piace Romelu Lukaku, valutato circa 40 milioni di euro. Il giocatore belga avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera per un contratto a 8 milioni di euro a stagione per tre anni.