Vigilia di Coppa Italia Frecciarossa per il Crotone che farà il suo debutto nel turno dei 32esimi allo Stadio Giovanni Zini di Cremona il 14 agosto. La squadra rossoblù, che ha superato d'ufficio il turno preliminare (per il caso Lecco), sarà impegnata in casa di una delle formazioni retrocesse dalla Serie A in gara secca, quella Cremonese che nonostante il salto di categoria all'indietro ha mostrato ottime cose la scorsa stagione riuscendo ad arrivare addirittura fino alla semifinale della competizione.

Una squadra ancora tutta da modellare quella affidata al tecnico Lamberto Zauli che non potrà contare sull'attaccante Guido Gomez, out per un problema alla caviglia.

Sul fronte mercato si cercano un attaccante e un centrocampista difensivo e sarebbero tornati di moda due nomi, due cavalli di ritorno: Nwankwo Simy e Luca Marrone.

Un Crotone da scoprire

Quella che scenderà in campo a Cremona sarà una squadra ancora sconosciuta, tutta da valutare. Per Lamberto Zauli c'è molto da lavorare avendo al momento poche certezze.

Una di queste porta il nome del portiere Andrea Dini, riconfermato. In difesa ci saranno Giron sulla fascia e Gigliotti al centro. A centrocampo Vitale rappresenta l'usato sicuro, mentre Felippe - l'unico acquisto - è un talento ancora da inquadrare. L'attacco rimane un rebus con il solo Marco Tumminello a tirare le redini insieme a Eugenio D'Ursi.

Tante le caselle ancora da occupare per il Crotone dunque che nelle prossime due settimane sarà chiamato ad accelerare i tempi.

Zauli ha fiducia nel Crotone

Nella conferenza stampa svolta nella mattinata di sabato 12 agosto allo Stadio Comunale Ezio Scida è stato lo stesso Lamberto Zauli a esprimere il proprio pensiero sull'impegno di Cremona e sulle aspettative della sua squadra: "Sarà una gara difficile contro una squadra importante, ci teniamo però a fare bene.

Non avremo a disposizione Guido Gomez per un problema ma ci saranno altri calciatori che scenderanno in campo. Rispetto allo scorso anno il Crotone è cambiato. Tumminello? Se non avesse avuto infortuni sarebbe un calciatore importante, ho chiesto allo staff di farlo diventare quanto più possibile un'atleta".

Crotone, alcune idee di mercato

Sul fronte degli acquisti tutto sembra tacere, forse solo apparentemente. L'obiettivo della società è portare a Crotone una punta da doppia cifra, il tanto atteso attaccante capace di fare la differenza a lungo invocato lo scorso anno dai tifosi.

Al momento i nomi in lizza sono quelli di Edgaras Dubickas in uscita dal Pordenone e di Salvatore Caturano del Potenza, per il quale si sarebbero aggiunte più squadre sulle sue tracce: Catania, Messina e Benevento. Un'idea dell'ultimo giorno di mercato può essere il ritorno di Nwankwo Simy, in rotta con la Salernitana e che sembra aver rifiutato ogni tipo di destinazione ma che potrebbe accettare il rientro a Crotone pur di non rimanere a Salerno.

Altro nome di ritorno può essere quello di Luca Marrone, già da diverse settimane in città per le vacanze estive, attualmente svincolato e in attesa di offerte dalla Serie B.