Il nome di Nawnkwo Simy è stato nuovamente accostato al Crotone. Già sul finire dello scorso anno il ritorno di Simy sembrava possibile e pareva essere il nuovo capitolo di una lunga storia d'amore, interrotta dopo la retrocessione degli squali dalla Serie A. Ma le ambizioni del calciatore e l'elevato ingaggio che percepisce non lo resero possibile: la punta venne quindi ceduta in prestito dalla Salernitana al Benevento. Ma questa estate tutto potrebbe cambiare, si tratta comunque di un'operazione fattibile solo a determinate condizioni.

Crotone, sogno di mezza estate: Simy

Che il Crotone sia alla ricerca di un attaccante di peso non è un mistero, anche se la pista Nwankwo Simy pare obiettivamente difficile da raggiungere, in particolare in un Calciomercato che sta vedendo un ridimensionamento del budget da parte degli squali.

A Salerno il ritorno del nigeriano ha rappresentato un problema non da poco per gli equilibri della rosa e per il bilancio societario. Il calciatore, fuori rosa, avrebbe richiesto un reintegro per potersi giocare le sue chance con i campani.

Simy in uscita e l'ipotesi Crotone

Al momento la punta avrebbe rifiutato il trasferimento all'estero dopo che la Salernitana avrebbe proposto il calciatore ai due club turchi di Adana, trattative sfumate per il "no" arrivato dal calciatore.

La volontà di Nwankwo Simy sembra quella di rimanere in Italia, in una squadra da lui gradita. Al momento in Serie A non c'è possibilità e anche in Serie B in questo momento il centravanti non viene accostato a nessun club.

In Serie C l'ipotesi sarebbe quella di un ritorno a Crotone, città amata da parte di Simy, nella quale riabbraccerebbe dei tifosi per i quali ha significato molto.

Ma a quali condizioni? Molto probabilmente quasi tutte a carico della Salernitana, che continuerebbe a pagare il calciatore, ma si libererebbe di una situazione spinosa, rinviando il problema alla prossima stagione.

Simy ha altri due anni di contratto

A legare Nwankwo Simy alla Salernitana sono altri due anni di contratto, a 800 mila euro di ingaggio stagionali, più bonus.

Una cifra fuori mercato per un possibile nuovo acquirente, anche per via delle ultime annate da dimenticare affrontate dal giocatore con Salernitana e Benevento.

Non è quindi del tutto da escludere che la Salernitana, in caso di muro contro muro prolungato, possa offrire la punta quasi gratuitamente al Crotone. Per questa ipotesi bisognerà comunque attendere gli ultimi giorni di questo calciomercato estivo.