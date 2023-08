L'Inter avrebbe provato con un blitz ad acquistare Marko Arnautovic. Pare che i nerazzurri, sempre alla ricerca di almeno un nuovo attaccante da affiancare a Lautaro Martinez e Marcus Thuram (Correa sarebbe in lista d'uscita ma al momento non ci sarebbero proposte economiche interessanti), abbiano cercato di convincere il Bologna a vendere Arnautovic che ha già avuto una fugace esperienza interista nella stagione 2009-2010, passata alla storia come l'anno del Triplete.

Secondo l'indiscrezione di mercato lanciata da Il Resto del Carlino, l'Inter avrebbe inviato al Bologna un'offerta pari a tre milioni di euro per il 34enne Arnautovic.

I felsinei avrebbero risposto picche, considerando il bomber austriaco un elemento imprescindibile della rosa guidata dal tecnico Thiago Motta.

Il Bologna potrebbe vacillare solo se dovesse giungere una proposta economicamente corposa che permetterebbe al club emiliano di tornare sul mercato per cercare l'eventuale erede di Arnautovic. Questi, intanto, interessa anche alla Roma, anch'essa alla ricerca di una punta dopo l'infortunio occorso ad Abraham durante Roma-Spezia, ultima giornata della Serie A 2022-2023. Il bomber inglese ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e, probabilmente, non potrà tornare in campo prima del febbraio del 2024.

L'Inter avrebbe pensato al ritorno di Arnautovic

A caccia di un nuovo attaccante, l'Inter avrebbe provato ad andare su Arnautovic, ricevendo un secco rifiuto da parte del Bologna. I rossoblù, infatti, non sarebbero disposti a privarsi del loro bomber da 25 reti in 57 presenze (tra campionato e Coppa Italia) per i 3 milioni di euro che avrebbero messo sul piatto i nerazzurri.

Arnautovic ha già un passato all'Inter che, però, non ha lasciato il segno. Nell'estate del 2009 è arrivato a Milano (dal Twente) in prestito con diritto di riscatto vincolato al pieno recupero da un infortunio che l'austriaco (allora ventenne) aveva riportato in precedenza.

Il suo esordio con la maglia dell'Inter è avvenuto nel gennaio del 2010 in occasione del match vinto sul Chievo (1-0) dalla squadra allora allenata da Mourinho.

In totale, con la casacca della formazione milanese Arnautovic mise insieme appena tre presenze e nemmeno un goal.

Nonostante ciò, ha comunque fatto parte della rosa che al termine della stagione 2009-2010 ha conquistato il Triplete, vincendo la Coppa Italia, lo scudetto e la Champions League. Arnautovic stesso, ricordando della sua avventura interista, ha ammesso come, a 20 anni, sia stato distratto dalla vita mondana milanese che ne ha condizionato il rendimento all'Inter.