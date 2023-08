Nelle scorse ore sono arrivate le dichiarazioni dell'ex Presidente dell'Inter Massimo Moratti, che sul giornale Il Fatto Quotidiano ha voluto parlare della partenza del campionato, ampliando lo sguardo a 360° sulle vicende odierne dei suoi nerazzurri, affermando che dal suo punto di vista "Il Napoli rimane la favorita principale per lo scudetto, non avendo cambiato molto nel suo organico ed avendo uno dei migliori attacchi d'Europa".

Le parole di Moratti sulla lotta per lo scudetto 2023-2024

L'ex Patron nerazzurro ha rilasciato delle parole importanti per quanto concerne la lotta per vincere lo scudetto in questa stagione, sottolineando che "In questo campionato sembra regnare l'equilibrio, ma per me il Napoli rimane la squadra più forte in questa competizione".

Secondo Moratti: "Quello che non mi aspettavo davvero è stata questa falsa partenza delle due squadre romane, che considero molto competitive".

Moratti sulla scelta di Roberto Mancini

Massimo Moratti ha parlato anche della scelta effettuata dall'ex commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini di abbandonare l'Italia e passare all'estero con un contratto importante in Arabia Saudita.

Secondo Moratti: "Per me è naturale che se un professionista si trova di fronte un'offerta economica di quel livello la debba accettare, questo è ovvio. Probabilmente in realtà il CT si stava cominciando ad annoiare e considerava la Nazionale senza futuro, e poi i soldi offerti hanno cancellato ogni tipologia di dubbio su questa scelta".

Per l'ex Presidente dell'Inter: "Roberto Mancini di fatto è sempre stato un istintivo e certe volte con le sue decisioni ti spiazza; ha fatto qualcosa di simile anche con me, quando siamo stati eliminati dalla Champions League nella partita contro il Liverpool nel 2008. Dopo la partita ha consegnato le sue dimissioni, senza preavviso e questo mi colse di sorpresa".

"Io non l'avrei mai cacciato, ma poi alla fine ho dovuto farlo. Sulla sua scelta posso dire solo che alla fine i soldi vincono sempre, in particolare nel mondo del calcio".

La situazione araba secondo Moratti

Massimo Moratti ha voluto esprimersi anche sull'avvento dell'Arabia Saudita nel mondo del calcio: "Sicuramente i possidenti arabi hanno preso esempio da quanto accaduto ai cinesi in modo da non ripetere gli stessi errori, senza considerare che loro hanno un grande passione per il gioco del calcio".

Moratti ha concluso elogiando Mourinho e parlando della vicenda di Calciopoli e degli ultimi ricorsi respinti affermando che "Onestamente non credevo fossero ancora in ballo con questa situazione, ma credo sia normale e giusto che sia terminata in questo modo".