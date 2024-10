Uno dei nomi che ha infiammato la sessione estiva di Calciomercato è stato quello di Joshua Zirkzee, che è stato ceduto dal Bologna al Manchester United, ma in Inghilterra l'olandese sta soffrendo non poco e per questo motivo non è da escludere anche un ritorno in Italia, dove il giocatore si è trovato bene. E tra i club interessati sembra esserci anche l'Inter, per la prossima stagione.

Il Napoli è alla ricerca di un altro centrale di altro livello da affiancare a Buongiorno e Rrahmani per dare la possibilità a Antonio Conte di tornare alla difesa a tre qualora lo volesse.

Il nome che piace è quello di Milan Skriniar, che al Paris Saint Germain è sempre ai margini e potrebbe lasciare a gennaio o, al massimo, a fine stagione.

Inter su Zirkzee

L'Inter è alla ricerca di rinforzi per l'attacco in vista della prossima stagione, quando andranno via con ogni probabilità Marko Arnautovic e Joaquin Correa, entrambi in scadenza di contratto, e con ingaggi complessivamente da quasi 15 milioni di euro al lordo. Tra i nomi che piacerebbero c'è quello di Joshua Zirkzee, che è passato dal Bologna al Manchester United la scorsa estate, ma in Inghilterra non sta facendo benissimo. L'olandese per questo motivo tornerebbe volentieri in Italia, dove si è trovato bene affermandosi ad alti livelli.

I Red Devils hanno fatto un investimento importante, versando nelle casse emiliano oltre 40 milioni di euro, oltre alle commissioni per l'entourage del giocatore. L'obiettivo, dunque, sarebbe quello di cercare di recuperare l'investimento fatto.

La possibile strategia dell'Inter

L'Inter potrebbe avere delle carte da giocarsi per riuscire a mettere le mani su Joshua Zirkzee in estate, quando andranno via sia Arnautovic che Correa.

Un altro nome in bilico è quello di Marcus Thuram, che ha una clausola rescissoria da 95 milioni di euro e proprio per questo motivo occhio anche a uno scambio con il francese verso Manchester e un conguaglio a favore dei nerazzurri intorno ai 40 milioni di euro. In questo modo il club meneghino potrebbe poi provare a prendere Jonathan David a parametro zero e investire questo tesoretto per un centrale di difesa.

Napoli su Skriniar

Il Napoli potrebbe muoversi sul mercato per regalare un altro grande difensore a Antonio Conte, spostando eventualmente Giovanni Di Lorenzo come esterno a tutta fascia qualora il tecnico decida di tornare al 3-4-2-1. Uno dei nomi che può tornare di moda è quello di Milan Skriniar, centrale slovacco che l'allenatore azzurro conosce bene avendolo allenato quando era sulla panchina dell'Inter. Al PSG il giocatore non sembra essere al centro dei piani di Luis Enrique e dunque è possibile un addio tra gennaio e giugno. Per gennaio i partenopei potrebbero provare a prenderlo in prestito, mentre per giugno occhio ad uno scambio che può coinvolgere Victor Osimhen, che rientrerà dal prestito al Galatasaray.