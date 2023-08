In queste ore la Juventus e il Chelsea starebbero trattando per uno scambio che porterebbe Romelu Lukaku in bianconero e Dusan Vlahovic in Inghilterra. Questa possibile trattativa ha acceso gli animi dei supporter juventini, che nelle scorse ore si sono riversati sui vari social per esprimere le proprie rimostranze.

Juve, il possibile scambio tra Lukaku e Vlahovic non piace ai tifosi: 'Una trattativa che mai nella vita farei'

Le ultime di mercato vorrebbero la Juventus in trattativa con il Chelsea per lo scambio che vedrebbe il club inglese pronto a versare 30 milioni di euro più il cartellino di Romelu Lukaku per arrivare a Dusan Vlahovic.

Questa operazione, ha scatenato tantissimi tifosi bianconeri, che in queste ore si stanno riversati sui social per esprimere il loro dissenso nei confronti di una trattativa ritenuta sbagliata. "Mai nella vita scambierei Vlahovic per Lukaku. Per me, il belga non è un top player. La riflessione però va fatta in altri due modi: le sue caratteristiche si sposano bene per il gioco di Allegri. Il conguaglio da 35/40mln può permettere di comprare due o tre giocatori", recita uno dei tanti messaggi dedicati all'operazione che Juve e Chelsea starebbero mettendo in piedi.

Tra i post dei supporter bianconeri si leggono anche persone che rapportano questa operazione con quelle del passato: "Con i soldi di Zidane la Juve ha comprato Buffon, Thuram e Nedved, questa Juve invece si fermerà a Lukaku e forse qualche altro Paredes o Pogba di turno… Allegri non ci sta capendo niente".

Anche Allegri verrebbe visto dai tifosi come uno dei maggiori responsabili del possibile scambio tra Lukaku e Vlahovic

Nei social tra i tifosi della Juventus c'è anche chi vede in Massimiliano Allegri il maggiore responsabile dell'eventuale scambio che permetterebbe a Lukaku di arrivare alla Continassa: "Nel segno di continuità di Allegri: voleva scambiare Dybala con Lukaku" o ancora "Allegri è la più grande disgrazia mai capitata alla Juventus".

Come contraltare a queste opinioni, c'è anche chi invece a dar fiducia al tecnico toscano e alle sue scelte: "Tenere Allegri e non metterlo nelle condizioni ideali per allenare sarebbe peggio che tenerlo con i giocatori che vogliono i tifosi da tastiera come me. Se vuole Lukaku che lo prendano, poi alla fine si fanno i conti.

Semplice".

Infine, sui social si trovano anche messaggi di tifosi juventini che vedono nel possibile scambio tra Lukaku e Vlahovic una volontà della società bianconera di monetizzare per esigenze economiche: "Più che cattiveria, è proprio non capire la situazione e usarla, al solito, per dar fiato alla bocca. È chiaro che sia solo una questione economica, non certo colpa di Allegri o Giuntoli. La delusione, per me, è proprio il nome di Lukaku ma evidentemente è l'unica scelta possibile".