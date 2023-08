In questi ultimi giorni di Calciomercato, Juventus e Milan vogliono completare le rispettive rose per competere ad alti livelli ed essere delle potenziali vincitrici dello Scudetto. I rossoneri sono alla caccia di un attaccante per completare il reparto offensivo, mentre la Vecchia Signora valuta l'arrivo di un nuovo esterno in caso di un possibile addio da parte di Filip Kostic.

Juve-Milan: il Diavolo monitora Kean, Saelemaekers possibile contropartita

Gli intrecci di mercato delle due società italiane potrebbe così scontrarsi. Infatti, il Milan starebbe monitorando diverse piste per l'attacco e tra questa spunterebbe anche quella di Moise Kean, che ormai sembrerebbe fuori dal progetto di Massimiliano Allegri.

Il club bianconero chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per cedere l'ex attaccante del Paris Saint Germain e non accetta prestiti con un possibile diritto di riscatto. Per abbassare le pretese economiche della Vecchia Signora, il Milan starebbe valutando l'inserimento del cartellino di Saelemaekers come parziale contropartita tecnica. Con gli arrivi di Pulisic e Chukuweze, l'esterno belga non è più una prima scelta per mister Pioli e per questo potrebbe lasciare Milano.

Per completare i rispettivi organici, Juventus e Milan devono lavorare anche sul fronte cessioni. I bianconeri potrebbero prendere in considerazione offerte per Filip Kostic, visto l'ottimo avvio di stagione da parte di Andrea Cambiaso, mentre il Diavolo acquisterebbe un nuovo attaccante solo attraverso le cessioni di Origi e Colombo che potrebbe partire in prestito.

Juve, Bonucci nel mirino di Lazio e Union Berlino

In attesa degli ultimi acqusti di mercato, Juventus e Milan lavorano parallelamente per cedere quei calciatori ormai fuori dai rispettivi progetti.

Il Milan valuta la cessione di Kjaer che sarebbe finito nel mirino del Genoa per rinforzare la retroguardia a disposizione di Alberto Gilardino.

I rossoneri hanno infatti già concluso la trattativa per il sostituto che risponde al nome di Marco Pellegrino, giovanissimo centrale che arriva dall'Atletico Platanese per una cifra attorno ai 4-5 milioni di euro. Un colpo in prospettiva che regala a Pioli un'altra pedina per puntellare la retroguardia.

Rimanendo sul fronte difesa, sarebbe ormai vicino l'addio di Leonardo Bonucci alla Juventus.

Dopo un'estate complicata, il totem della Nazionale italiana è conteso dall'Union Berlino che da diverse settimane ha mostrato un interesse importante,ma anche dalla Lazio, a caccia di un centrale d'esperienza per completare la retroguardia a disposizione di Sarri. Stando agli ultimi rumors, il club tedesco sarebbe in vantaggio rispetto ai biancocelesti e avrebbe proposto un contratto da quasi 2 milioni di euro al difensore italiano.