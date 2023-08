In casa Juventus continua a tenere banco la possibile cessione di Moise Kean, sul quale sarebbe forte un interesse del Siviglia. Fino a qualche settimana fa il club non era disposto a lasciar partire il centravanti per meno di 30 milioni di euro ma nelle ultime ore si vocifera dell'indiscrezione secondo la quale la società potrebbe anche 'accontentarsi' di circa 20 milioni di euro, magari in prestito con obbligo di riscatto.

Il rischio infatti è che la Juventus fra un anno non possa monetizzare dal cartellino del giocatore italiano il cui contratto scade nel 2025, da qui l'ipotesi di una separazione già in questa finestra di mercato anche per via di alcuni atteggiamenti e tipi di condotte tenute dallo stesso Kean che il club non avrebbe gradito (pare arrivi spesso in ritardo agli allenamenti).

Kean potrebbe lasciare la Juventus per 20 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus valuterebbe dunque offerte per Moise Kean. Si parla in particolare di un interesse del Siviglia che sarebbe pronta ad offrire 20 milioni di euro fra prestito e obbligo di riscatto.

Nei giorni scorsi si è invece fatto sotto il Milan che per la punta italiana avrebbe prima proposto un prestito oneroso da 5 milioni di euro e dopo uno scambio di prestiti fra lo stesso Kean e Saelemaekers, finito ai margini coi rossoneri e che sarebbe invece utile alla causa juventina dato che Giuntoli è sempre alla ricerca di un vice Weah.

La società non intende comunque svendere Kean, senza la giusta offerta il calciatore rimarrà a Torino a giocarsi un posto nel settore avanzato insieme con Vlahovic, Milik e Chiesa.

Speranza Berardi last minute

Rimanendo in tema di attacco la Juventus continua a valutare Domenico Berardi, nonostante le dichiarazioni dell'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali che ha sottolineato come l'esterno non sia più sul mercato.

L'eventuale arrivo di Berardi potrebbe definirsi solo alla fine del Calciomercato estivo qualora la Juventus dovesse incrementare l'offerta da 25 milioni di euro già presentata.

L'arrivo di Berardi condurrebbe inevitabilmente ad altre cessioni, potrebbe così lasciare Torino Filip Kostic, che la Juve valuta circa 20 milioni di euro e che piace a diverse società in Germania e Arabia Saudita. Per quanto riguarda invece il centrocampo piace soprattutto il giovane Habib Diarra dello Strasburgo, valutato circa 20 milioni di euro. Sempre viva infine l'ipotesi di fiondarsi su Lazar Samardzic, rientrato a Udine dopo l'affare saltato con l'Inter.