Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte cessione, in particolare di quei calciatori che nella passata stagione hanno perso posizioni e gerarchie nelle rotazioni del tecnico Massimiliano Allegri. Tra questi, c'è anche il totem e capitano Leonardo Bonucci che potrebbe lasciare la Juve già in questa finestra di Calciomercato. Visto il contratto in scadenza nel 2024, le strade potrebbero separarsi.

Juve, diverse squadre italiane interessate a Bonucci

Dopo i sondaggi nel mercato invernale di alcune squadre della Premier League, Bonucci potrebbe davvero lasciare la Juventus visto il poco spazio avuto nell'ultima stagione.

Stando alle ultime notizie di mercato, il centrale italiano vorrebbe restare in Italia ed in Serie A e ci sarebbero stati dei sondaggi della Roma di Josè Mourinho e soprattutto della Lazio di Maurizio Sarri, a caccia di un centrale esperto vista la partecipazione alla prossima Champions League. Sullo sfondo resta viva anche l'ipotesi Sampdoria con il neo tecnico blucerchiato Andrea Pirlo che vorrebbe convincere Bonucci a sposare la causa Samp per ritornare subito nel massimo campionato italiano.

Bonucci non è il solo che potrebbe lasciare la Juventus. Infatti, sono altri i difensori che potrebbero essere ceduti in questa finestra di mercato. Da Rugani fino ad arrivare ad Alex Sandro. Con l'addio dell'esterno brasiliano, la Vecchia Signora potrebbe virare su Holm e Fresneda, vista la brusca frenata per Parisi, ormai vicinissimo alla Fiorentina.

Juve, possibile offerta per En-Nesyri

Oltre agli esuberi, la Juventus deve far fronte ad un altro snodo cruciale del calciomercato legato al futuro di Dusan Vlahovic, seguito da molti top club europei. In caso di offerta da circa 80 milioni di euro, il club bianconero potrebbe decidere il suo numero nove per reinvestire il denaro e completare l'organico.

Con un possibile addio di Vlahovic, la Juventus valuta gli eventuali sostituti e tra questi ci sarebbe anche Youssef En-Nesyri, attaccante del Siviglia che ha eliminato proprio la Juventus nell'ultima edizione dell'Europa League. Il club andaluso non fa sconti e chiede almeno 40 milioni di euro per il suo attaccante principe, cifra molto importante per le casse bianconere.

Oltre al 26enne bomber del Siviglia, la Vecchia Signora tiene d'occhio anche altri profili internazionali come Jonathan David del Lille, che piace molto anche al Napoli come eventuale alternative ad Osimhen. Resta invece complicata la pista che porta a Hojlund dell'Atalanta che viene valutato attorno ai 50 milioni di euro. Inoltre, sul gioiello danese c'è il pressing del Manchester United.