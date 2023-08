In queste ore, la Juventus avrebbe deciso di rompere gli indugi per arrivare a Domenico Berardi. I bianconeri vorrebbero il giocatore classe '94 e avrebbero già un accordo con lui per un contratto quadriennale. Adesso, però, Cristiano Giuntoli starebbe cercando di trovare un’intesa con il Sassuolo: al momento ci sarebbe una distanza di 10 milioni tra domanda e offerta.

Per questo motivo, nelle prossime ore, sarebbe previsto un nuovo summit. Secondo quanto trapela, l’agente di Berardi starebbe spingendo affinché la trattativa possa andare in porto.

Il Sassuolo valuterebbe il giocatore classe '94 circa 25 milioni più 5 di bonus, mentre la Juventus vorrebbe spendere al massimo circa 20 milioni.

Juventus al lavoro per rinforzare la rosa

In queste ultime settimane di mercato la Juventus potrebbe decidere di mettere a segno qualche colpo di mercato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Gli obiettivi sarebbero due: un centrocampista centrale e un elemento offensivo come Domenico Berardi. Quest’ultimo servirebbe al tecnico livornese per dare maggiore tecnica ed imprevedibilità all’attacco.

Con Berardi la Juventus potrebbe schierare un tridente formato anche da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa in un modulo 3-4-3, il quale sarebbe un’evoluzione naturale del 3-5-2 su cui sta lavorando dalla scorsa stagione Massimiliano Allegri.

Ma Berardi potrebbe giocare anche come seconda punta al fianco di uno tra Dusan Vlahovic, Moise Kean o Arek Milik. Per questo motivo, Cristiano Giuntoli sarebbe al lavoro per arrivare a Domenico Berardi per dare maggiore imprevedibilità all’attacco.

Intanto la squadra lavora al JTC

La Juventus, in questi giorni, si sta preparando in vista dell’esordio di campionato.

I bianconeri faranno il loro esordio il 20 agosto contro l’Udinese e resterà da capire se, per questa data, il DS Cristiano Giuntoli riuscirà a mettere a segno un colpo di mercato. Nel frattempo Massimiliano Allegri sta facendo alcune prove tattiche e la squadra ha svolto un allenamento congiunto con l’Alessandria che è servito soprattutto a Nicolò Fagioli e Paul Pogba per mettere minuti nelle gambe.

Il francese ha ritrovato anche la via del gol. Al momento, però, sembra difficile che Pogba possa essere convocato per la gara contro l’Udinese.

Per la partita di Serie A del 20 agosto le scelte di Massimiliano Allegri sembrano fatte: ripartirà dal 3-5-2 e dalla coppia offensiva formata da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Mentre sulle fasce dovrebbe toccare a Timothy Weah a destra e Andrea Cambiaso a sinistra, che sembra favorito su Filip Kostic.