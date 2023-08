La Juventus è attesa da due settimane impegnative in cui dovrà definire altre cessioni e anche provare a migliorare una rosa che ha bisogno di qualità nel settore avanzato.

Dopo che è sfumato il possibile scambio con Romelu Lukaku, ora Dusan Vlahovic potrebbe essere inserito in un altra trattativa di mercato, quella con l'Atletico Madrid per arrivare ad Alvaro Morata.

Vlahovic potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli l'Atletico Madrid e la Juventus potrebbero provare a definire uno scambio di mercato che riguarderebbe da una parte Alvaro Morata e dall'altra Dusan Vlahovic.

Una trattativa di mercato che potrebbe garantire alla società bianconera anche circa 40 milioni di euro cash, considerando la differente valutazione di mercato dei due cartellini. Vlahovic piace a Simeone e la Juventus lo lascerebbe partire non solo per monetizzare dal suo cartellino ma anche per alleggerire il monte ingaggi: il serbo infatti è uno dei giocatori che più pesa nel monte ingaggi della società bianconera, con circa 7 milioni di euro a stagione.

Nel caso in cui la trattativa andasse in porto per Morata sarebbe la terza volta in bianconero, dopo le precey esperienze professionali a Torino dal 2014 al 2016 e poi dal 2020 al 2022

Il possibile scambio di mercato fra Morata e Vlahovic al momento non trova conferme nella stampa italiana: infatti alcuni giornali sportivi parlano invece di una permanenza della punta insieme a Federico Chiesa.

Intanto la società bianconera che invece sta valutando le cessioni di altri giocatori, su tutti Matias Soulé e Samuel Iling-Junior, dopo quelle già definite al Monaco di Denis Zakaria e alla Lazio di Nicolò Rovella e di Luca Pellegrini.

Il resto del calciomercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare un altro acquisto nel settore avanzato, ma solo nell'eventualità in cui una punta dovesse lasciare la società bianconera.

In tal senso Arkadiusz Milik ha una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro, mentre Moise Kean può lasciare in caso di offerta vicina ai 30 milioni di euro. Come rinforzo invece, nelle ultime giornate di mercato, potrebbe arrivare Romelu Lukaku in prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda invece il centrocampo piacerebbe sempre Khephren Thuram del Nizza, valutato circa 40 milioni di euro dalla società francese.