La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante le ultime due settimane di Calciomercato estivo.

Dusan Vlahovic e Federico Chiesa attualmente sono considerati i titolari nel settore avanzato da parte di Massimiliano Allegri, che li sta schierando nel 3-5-2. Una situazione che lascia intendere la volontà della società bianconera di confermarli anche nella stagione 2023-2024 anche perché non sono arrivate offerte importanti per i loro cartellini. La Juventus valuta Vlahovic almeno 80 milioni di euro e Chiesa circa 60 milioni di euro.

Per questo la società bianconera ha cercato di monetizzare con altre partenze, le ultime riguardano Nicolò Rovella e Luca Pellegrini, che a breve saranno ufficializzati dalla Lazio per una somma totale di 21,5 milioni di euro. Di conseguenza la società bianconera potrebbe valutare anche altre cessioni senza però lasciar partire Vlahovic e Chiesa, considerati giocatori importanti non solo da Allegri ma anche dalla dirigenza bianconera.

Vlahovic e Chiesa potrebbero rimanere nella Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus dalla stagione 2023-2024 dovrebbe ripartire da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Non è un caso che la società bianconera stia cercando di monetizzare dalla cessione di altri giocatori della rosa bianconera come Rovella e Pellegrini ma anche da Zakaria, recentemente ufficializzato dal Monaco per circa 20 milioni di euro.

Potrebbero partire anche altri giocatori, si parla infatti di una possibile cessione dell'argentino Matias Soulé, che potrebbe rientrare nella trattativa di mercato che porterebbe Domenico Berardi nella società bianconera. Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Samuel Iling-Junior, anche in questo caso però la società bianconera non sarebbe disposta a concedere sconti in quanto lo valuta almeno 30 milioni di euro.

La società bianconera dalle varie cessioni effettuate, sommate ai risparmi sugli ingaggi dei giocatori che hanno lasciato Torino, ha recuperato circa 120 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare altre partenze nel settore avanzato. Abbiamo parlato della permanenza di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, potrebbe partire Arkadius Milik in caso di offerta da almeno 15 milioni di euro [VIDEO].

In tal caso potrebbe arrivare Romelu Lukaku in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda il centrocampo si valutano diversi nomi, i preferiti sono Khephren Thuram del Nizza, valutato circa 40 milioni di euro, e Habib Diarra dello Strasburgo, che potrebbe lasciare la società francese per circa 20 milioni di euro.