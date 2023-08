La Juventus è attesa da settimane impegnative per quanto riguarda il Calciomercato, con l'esigenza di alleggerire la rosa ma anche di monetizzare dalle cessioni.Fino a qualche giorno fa si parlava soprattutto della cessione di Samuel Iling-Junior, ma Giuntoli preferirebbe la permanenza dell'inglese anche per la sua giovane età rispetto a Kostic, che compirà 31 anni a novembre. Se dovesse partire la Juventus potrebbe acquistare il brasiliano del Monza Carlos Augusto, protagonista di una stagione importante nel 2022-2023 fra gol e assist. In scadenza di contratto a giugno 2024 con la società lombarda con un'offerta da 15-20 milioni di euro potrebbe approdare nella società bianconera.

Il giocatore Kostic potrebbe lasciare la Juventus in caso di offerta importante

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a lasciar partire Filip Kostic in caso di offerta importante. Non ci sarebbero motivi tecnici nella scelta della società bianconera di valutare offerte per il nazionale della Serbia ma economici, considerando che il giocatore garantirebbe una somma da almeno 20 milioni di euro, che rappresenterebbe una plusvalenza finanziaria. D'altronde lo scorso calciomercato estivo è stato acquistato dalla Juventus per circa 12 milioni di euro in quanto era in scadenza di contratto a giugno 2023 con l'Eintracht Francoforte. Se dovesse partire parte dei soldi sarebbero investiti su Carlos Augusto, uno dei migliori centrocampisti di fascia sinistra della scorsa stagione nel campionato italiano.

Il brasiliano ha 24 anni, ovvero 7 anni in meno rispetto a Kostic e questo peserebbe evidentemente sulla decisione della Juventus nel lasciar partire il nazionale della Serbia. Attualmente non sarebbero arrivate offerte per Kostic ma il giocatore è stimato non solo in Germania ma anche nel campionato inglese.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire il mercato da portare avanti per il settore avanzato. Sarebbe saltato lo scambio di mercato fra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, non è da scartare la possibilità che il belga approdi lo stesso nella società bianconera. In tal caso a partire potrebbe essere un'altra punta della Juventus. Si parla ad esempio di un interesse della Roma per Milik della Roma o di una possibile partenza di Moise Kean, che però gode della stima professionale del tecnico Allegri.