La Juventus è al lavoro per definire il mercato fra acquisti e cessioni. Sarà importante alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non sono considerati utili al progetto sportivo bianconero. Ma potrebbero partire anche diversi giocatori giovani fra cui Samuel Iling-Junior, il laterale inglese ha dimostrato soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione di essere un giocatore importante, che alla lunga potrebbe diventare un titolare della squadra bianconera.

La presenza di Filip Kostic però non gli garantisce la titolarità, per questo non è da scartare una sua possibile cessione in prestito durante il Calciomercato estivo.

Fra le società interessate all' inglese ci sarebbe il Bologna.

Samuel Iling-Junior potrebbe trasferirsi in prestito al Bologna

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la cessione in prestito di Samuel Iling-Junior. Il centrocampista laterale inglese potrebbe valutare una nuova esperienza professionale per raccogliere più minutaggio ed essere poi pronto a ritornare nella società bianconera per giocarsi un posto da titolare. La squadra maggiormente interessata a Iling-Junior sembra essere il Bologna.

Arrivato nel calciomercato estivo 2020 dopo essere andato in scadenza di contratto con il Chelsea, Samuel Iling-Junior ha giocato prima nella Primavera bianconera per poi diventare parte integrante della Juventus Next Gen nel 2021-2022.

Dalla scorsa stagione gradualmente è stato promosso in prima squadra e nella seconda parte ha giocato anche da titolare.

Iling-Junior non è l'unico giovane che potrebbe lasciare la società bianconera nel calciomercato estivo. Si parla di una cessione in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto di Fabio Miretti alla Salernitana, inoltre anche Hans Nicolussi Caviglia e Filippo Ranocchia potrebbero trasferirsi nella società campana.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta delle cessioni anche a titolo definitivo. A tal riguardo sui media si parla della possibile partenza di Dusan Vlahovic se dovesse arrivare un'offerta vicina ai 100 milioni di euro. Potrebbero partire anche Leonardo Bonucci, Alex Sandro e Daniele Rugani, tutti in scadenza di contratto a giugno 2024.

Per quanto riguarda gli acquisti sui media si parla del possibile arrivo di Jonathan David del Lille in attacco, di Mario Hermoso dell' Atletico Madrid come centrale difensivo, mentre per la fascia destra piace Ivan Fresneda del Valladolid.