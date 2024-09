Secondo quanto riportato dal sito inglese ‘Caughtoffside’, la Juventus non avrebbe abbandonato l'idea di acquistare Jonathan David, punta canadese del Lille, che potrebbe diventare disponibile a parametro zero la prossima estate se non dovesse rinnovare il suo contratto con la società francese. Questo scenario rende David un obiettivo intrigante per la Vecchia Signora, che sta monitorando la situazione con attenzione, al pari di Milan e Arsenal. L'eventuale cessione di Vlahovic, che dovrà trovare una non scontata intesa con la Juventus per il prolungamento di contratto, agevolerebbe l'arrivo del giocatore canadese nel prossimo calciomercato del 2025.

Su David ci sarebbe l'interesse anche dell'Arsenal

Intanto l’Arsenal, da tempo interessato a David, mantiene Sesko come prima scelta per il settore avanzato, ma non è da scartare la possibilità che la società londinese, almeno stando alla stampa inglese, possa considerare un cambio di strategia e puntare su Dusan Vlahovic della Juventus. La conferma della punta serba a Torino non è infatti così scontata: pesa un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026. Molto dipenderà dall'incontro fra fine settembre ed inizio ottobre fra l'agente sportivo del giocatore e la società bianconera. Se non dovesse arrivare l'intesa per un prolungamento con riduzione dell'ingaggio, la cessione di Vlahovic diventerebbe una possibilità concreta.

C'è da dire che David, in scadenza di contratto, potrebbe approdare a Torino indipendentemente dal futuro di Dusan Vlahovic. La Juventus, infatti, risparmierebbe il costo del cartellino nell'eventualità in cui la punta dovesse, a giugno, lasciare Lille a parametro zero. Probabilmente, però, lo stesso canadese arriverebbe a Torino solo avendo garanzie d'impiego.

La stagione disputata fino ad adesso da David e da Vlahovic

In questa stagione, fino ad adesso, Jonathan David ha disputato 9 match con il Lille: 4 partite di qualificazione alla Champions League con 2 gol e altrettanti assist ed un altro match della massima competizione europea. A questi bisogna aggiungere anche 4 match del campionato francese con 2 gol e 2 assist.

Meno incisivo l'impatto di Vlahovic nella Juventus, che in 4 match nel campionato italiano ha segnato 2 gol, entrambi nella seconda giornata contro il Verona. Buon esordio in Champions League per il nazionale serbo dove, nonostante non abbia segnato nel 3 a 1 contro il Psv Eindhoven, ha fornito due assist decisivi a Weston McKennie e a Nico Gonzalez.