La Juventus, nella seconda giornata di campionato, ha pareggiato per 1-1 contro il Bologna. Al termine della partita i rossoblu hanno recriminato per un rigore su Ndoye. Nel post partita Massimiliano Allegri non ha parlato ai media dopo aver accusato un lieve malore. Ma il tecnico livornese, come rivelato da Tuttosport, avrebbe sentito le parole dell’ad del Bologna Fenucci e avrebbe replicato così alle recriminazioni della squadra ospite: “Di cosa si lamentano! C’erano due rigori per noi". Dunque, il tecnico livornese avrebbe recriminato due penalty per un presunto fallo di mano e per un intervento su Federico Chiesa.

Le recriminazioni del Bologna avrebbero comunque fatto arrabbiare Massimiliano Allegri tanto che l’allenatore avrebbe accusato un malessere.

Allegri avrebbe voluto una replica da parte della società

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna, Massimiliano Allegri non si è presentato ai media a causa di un lieve malore. Il tecnico livornese al triplice fischio sarebbe rientrato negli spogliatoi urlando anche se non si sa a chi fossero indirizzate le sue grida. Allegri potrebbe essersi arrabbiato per alcune decisioni arbitrali o per il risultato negativo raccolto dalla sua squadra. Il tecnico livornese, dopo il rientro nello spogliatoio, avrebbe sentito le parole dell’ad del Bologna Fenucci che ha recriminato per un fallo da rigore di Iling-Junior su Ndoye.

Dopo queste dichiarazioni, Massimiliano Allegri avrebbe voluto una risposta ufficiale da parte della Juventus. Ma il club bianconero avrebbe preferito non replicare alle parole del dirigente rossoblu e questo avrebbe indispettito il tecnico livornese.

Vlahovic tiene in vita la Juventus

La Juventus, nella gara contro il Bologna, ha mostrato un passo indietro rispetto al match contro l’Udinese.

I bianconeri nel primo tempo hanno giocato male e i rossoblù hanno trovato il gol del vantaggio. Nella ripresa la Juventus è apparsa più pimpante e ha trovato subito la rete del pari con Dusan Vlahovic. Ma il Var ha richiamato l’arbitro Di Bello che è andato al monitor per rivedere le immagini e ha ravvisato il fuorigioco di Adrien Rabiot.

Dunque il gol di Dusan Vlahovic è stato annullato. Massimiliano Allegri ha poi attuato i cambi e gli ingressi di Paul Pogba e Samuel Iling - Junior sono risultati decisivi. Il francese ha fatto un gran recupero palla e l’ha passata all’inglese che ha confezionato il cross per Dusan Vlahovic. DV9 è stato bravissimo a girarla di testa e a buttarla in rete. Dunque, Vlahovic ha salvato la Juventus da una sconfitta e adesso la squadra dovrà lavorare per ritrovare la brillantezza mostrata ad Udine.