La Juventus è ancora al lavoro per rinforzare il centrocampo e Cristiano Giuntoli vorrebbe accelerare per Teun Koopmeiners. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà sarebbero previsti nuovi contatti tra i bianconeri e l'Atalanta per l’olandese.

Dopo aver acquisito Douglas Luiz e Khéphren Thuram, la Juventus sembra determinata a chiudere anche per Koopmeiners, completando così il restyling del centrocampo. L’olandese, dotato di ottima visione di gioco e capacità di dettare i ritmi della partita, rappresenterebbe un ulteriore tassello per la rosa bianconera, portando qualità e solidità in mezzo al campo.

Juventus attivissima sul mercato in particolare a centrocampo

La Juventus vorrebbe presto trovare un accordo con l’Atalanta per Teun Koopmeiners. Al momento la richiesta del club nerazzurro sarebbe di 60 milioni, mentre i bianconeri vorrebbero proporre circa 40 milioni. Cristiano Giuntoli spera di limare le distanze e la chiave potrebbe essere quella di inserire qualche contropartita tecnica. Un’altra strada sarebbe quella di poter cedere alcuni giocatori al altri club per ottenere un tesoretto da girare all’Atalanta.

Parallelamente, la Juventus è in attesa di una risposta da parte di Adrien Rabiot riguardo al rinnovo del contratto, formalmente scaduto il 30 giugno. La situazione del francese è cruciale, poiché la sua permanenza potrebbe influenzare le future mosse di mercato della società.

Rabiot, che ha avuto una stagione altalenante ma con sprazzi di grande qualità, è un elemento che la Juventus non vorrebbe perdere. Al momento il francese non è più sotto contratto con la Vecchia Signora, ma la speranza dei bianconeri per un nuovo accordo non sarebbe svanita, per avere un centrocampo che si prospetta rinforzato e ben strutturato, che consenta alla Juventus di tornare competitiva sia in Serie A che in Champions League.

Il 16 luglio la presentazione delle nuove maglie

Nel frattempo i tifosi bianconeri sono in attesa della presentazione delle nuove maglie. Al momento, la Vecchia Signora non ha ancora reso note le casacche per la stagione 2024/2025, ma l’attesa sta per finire. Infatti, il 16 luglio presenterà le nuove maglie, le quali inizialmente saranno prive di sponsor.

La partnership con Jeep è infatti terminata il 1º luglio scorso e adesso la società cerca un nuovo partner. in linea con le sue esigenze e con il suo blasone.